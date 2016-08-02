المزينة: مبادرات استراتيجية للسلامة المرورية

أكد الفريق خميس مطر المزينة، القائد العام لشرطة دبي، أهمية وضع مبادرات استراتيجية تؤدي إلى خفض الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية لتحقيق الهدف الاستراتيجي 1.5 وفاة لكل 100 ألف من السكان في العام 2021.

وقال الفريق خميس مطر المزينة إن الحد من الحوادث المرورية والوفيات الناتجة عنها لا يقل أهمية عن مكافحة الجريمة، فالاثنان يكملان بعضهما البعض، فكلما قلت الحوادث المرورية والوفيات الناتجة عنها ساهم ذلك في عملية التنمية والمحافظة على الأرواح والممتلكات وغيرها من المكتسبات الأخرى.

حضور

جاء ذلك خلال مشاركته في مختبر «خفض وفيات الطرق» في نادي ضباط شرطة دبي، بحضور اللواء عبد الرحمن محمد رفيع، مساعد القائد العام لشؤون خدمة المجتمع والتجهيزات، والعميد سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور، ونائبه العقيد جمال البناي، والمقدم عبد الله الخياط، مدير الإدارة العامة للجودة الشاملة بالنيابة، وشركاء القيادة العامة لشرطة دبي، وذلك ضمن الورش التي تعقدها القيادة العامة لشرطة دبي في مختلف الإدارات العامة لمناقشة الأفكار المُبتكرة والمبادرات الاستراتيجية الهادفة إلى إيجاد حلول واقعية للتحديات التي تواجه العمل الأمني وتخدم تحقيق التوجهات والأهداف الاستراتيجية لشرطة دبي 2016-2021.

وحضر الفريق خميس مطر المزينة جانباً من مناقشات العصف الذهني للمختبرات، مثمناً جهود المشاركين فيها للوصول إلى أفضل المبادرات التي تساهم في خفض وفيات الطرق.

وشكر الفريق المزينة شركاء القيادة العامة لشرطة دبي من خلال مشاركتهم في هذه المختبرات مما يدعم الجهود التي تبذلها شرطة دبي في تحقيق التوجهات الرئيسية الثلاثة لاستراتيجيتها الجديدة 2016-2021، والتي تتمثّل في «إسعاد المجتمع» و«دبي مدينة آمنة» و«الابتكار في إدارة الموارد».

خطة طموحة

من جانبه قال العميد سيف مهير المزروعي، إن مبادرات مختبر خفض وفيات الطرق ستساهم كثيرا في تنفيذ الخطة الاستراتيجية للقيادة العامة لشرطة دبي الخاصة بالإحساس، مؤكداً استعداد الإدارة العامة للمرور بالعمل بتلك المبادرات فور الانتهاء منها، مثمناً الدور الكبير الذي يلعبه الشركاء ومساهمتهم في تلك المبادرات التي تهدف إلى تحقيق خفض وفيات الطرق وترسيخ الإحساس بالأمن من الناحية المرورية.