«كهرباء دبي» تمنح الأولوية لذوي الإعاقة في التوظيف والإعفاء من رسوم الخدمات

ترجمت هيئة كهرباء ومياه دبي اهتمامها بذوي الإعاقة إلى برامج ومبادرات فاعلة على أرض الواقع، سعت من خلالها إلى رفع مستوى الخدمات المقدمة لهذه الفئة وفقاً لخطط واستراتيجيات مدروسة متوافقة مع أفضل الممارسات والمعايير العالمية، وذلك لتحقيق رؤيتها في مجال المسؤولية المجتمعية وإدماج ذوي الإعاقة في المجتمع، وإيجاد مسارات عمل جديدة يمكن من خلالها تذليل كافة العراقيل التي قد تعترض طريق انخراطهم بصورة إيجابية في محيطهم الاجتماعي كأفراد قادرين على الإنتاج والإبداع.

و تقدم الهيئة إعفاءات للمواطنين المستحقين تصل إلى 20 ألف غالون من المياه شهرياً حداً أقصى، وفي حال كان الشخص من ذوي الإعاقة، فهو يستحق إعفاء بـ20 ألف غالون من المياه شهرياً كحد أقصى، حيث يقدر الاستهلاك الشهري لفيلا مكونة من 4-5 غرف بنحو 20 ألف غالون شهرياً، وبالتالي فإن الاستهلاك الفردي للشخص من ذوي الاعاقة لن يتعدى هذه الكمية وبالتالي فهو معفي.

وفيما يخص الكهرباء، تعفي الهيئة ذوي الدخل المحدود المسجلين لدى هيئة تنمية المجتمع بنحو 6000 كيلوواط شهرياً كحد أقصى، وفي حال كان الشخص من ذوي الإعاقة ضمن هذه الفئة، فهو يستحق الإعفاء بالإضافة إعفاء يشمل خدمات التوصيلات الجديدة للمواطنين تصل إلى 25,000 درهم كحد أقصى في حال كانوا من ذوي الدخل المحدود المسجلين لدى هيئة تنمية المجتمع.

وتتطلع الهيئة إلى توظيف كوادر من فئة ذوي الإعاقة في الوظائف المناسبة وذلك طبقاً لإجراءات ومعايير التوظيف في الهيئة مع مراعاة المهام التي تتناسب مع خبراتهم وقدراتهم، للأخذ بيدهم ليندمجوا تماماً في المجتمع.

وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «تتضمن خطة الهيئة الاستراتيجية السنوية عدة برامج لدعم المبادرات الإنسانية والخيرية سواءً على المستوى المحلي، والإقليمي، والعالمي، حيث تعتبر هذه النشاطات جزءاً لا يتجزأ من دورها المجتمعي كمؤسسة حكومية، وذلك في إطار التزامها بتنمية وخدمة كافة فئات المجتمع ودعم بيئة صحية لكافة أفراده بما فيها قضايا ذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير الخدمات الرئيسية ذات الصلة برفاهية الإنسان وصحته وتعليمه من خلال توفير كل مستلزمات الحياة العصرية الكريمة له ولأفراد أسرته بما يحقق سعادة المواطن والمقيم».

مبادرة أشّر

وأطلقت الهيئة مبادرة «أشّر» لذوي الإعاقة من الصم والبكم والتي تتضمن تقنية المحادثة الفورية المرئية باستخدام لغة الإشارة، وتتيح الفرصة لهم للتواصل مباشرة مع موظف مركز الاتصال في الهيئة، كما تتوافر الخدمة عبر تطبيق الهيئة الذكي، الذي يضم أكثر من 150 خاصية بما يتناسب مع احتياجات هذه الفئة. كما أطلقت مبادرة «أمنيتي» لتحقيق أمنيات موظفيها من ذوي الاحتياجات الخاصة التي حالت إعاقتهم دون تحقيقها، حيث حققت 10 أمنيات لموظفين، هذا بالإضافة إلى خدمة صف السيارات في جميع فروعها، وتوفير كرسي متحرك وخدمة مراحب.

سند وذخر

ترعى هيئة كهرباء ومياه دبي بطاقة «سند» لذوي الإعاقة، وبطاقة «ذخر» التي توفر خدمات مختارة ومميزة لكبار السن، حيث تقدم «سند» مميزات تشمل توفير خدمة الصف في جميع مراكز المتعاملين، والكرسي المتحرك، وخدمة مراحب، وأولوية تقديم الخدمة، فيما تهدف «ذخر» إلى توفير نمط حياة أفضل لكبار السن في إمارة دبي.