خدمات بلدية دبي«7 نجوم» إرضاء للعملاء ومنافسة للقطاع الخاص

أصدر المهندس حسين ناصر لوتاه مدير عام بلدية دبي قراراً بتشكيل فريق لتفعيل توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالحرص على تقديم خدمات متميزة للمواطنين وتقديم خدمة 7 نجوم في الجهات الحكومية، ومنافستها القطاع الخاص في جودة خدماتها ومنتجاتها بمعايير عالمية رائدة، وذلك في إطار المواصفات القياسية لتصنيف مراكز الخدمة الحكومية حسب نظام النجوم المتبع في الفنادق من نجمتين إلى 7 نجوم.

ويقضي القرار بتحويل خدمات بلدية دبي إلى 7 نجوم، بحيث تتمكن البلدية من وضع مواصفة قياسية وطنية لمعايير خدماتها الحكومية ترقى فيها إلى مستويات غير مسبوقة من الجودة والتميز، في خطوة تعد الأولى من نوعها عالمياً.

ويرأس فريق معيار خدمات 7 نجوم، عبيد سالم الشامسي مساعد المدير العام لقطاع الدعم العام لدراسة استيفاء متطلبات المعيار والعمل على تحديد مستويات استيفاء البلدية لهذه المتطلبات ومدى جاهزيتها لتحقيق هذا المعيار وتذليل الصعوبات لتحقيقه وتحديد وإعداد القدرات المؤسسية اللازمة والعمل على مراعاة اشتراطات منظومة الجيل الرابع للتميز الحكومي في وضع هذه القدرات والنتائج بما يحقق شموليتها وملاءمتها لإستراتيجية البلدية وتحديث كافة القدرات المؤسسية والنتائج الخاصة بالمعايير بشكل مستمر لتحقيق تميز البلدية به.

زيارات

وقد بدأ الفريق عمله بشكل متسارع بعد أن أصدر مدير عام البلدية تعميماً إلى نائب المدير العام والمساعدين والمديرين التنفيذيين ومديري الوحدات التنظيمية في البلدية بزيارة الوحدات التنظيمية في البلدية وفقاً لجدول محدد بهدف تقييم الوضع الحالي ومن حيث مدى مطابقة عمليات تقديم الخدمات الموثقة في برامج الارس مع ما يتم على ارض الواقع ومدى شمولية ودقة وحداثة المعلومات المتوفرة في دليل الخدمات ومدى توافقها مع البرنامج ومراجعة نتائج قياس مؤشرات الأداء لعمليات تقديم الخدمات خلال السنوات 2013/‏‏‏2016.

حملة تبرع بالدم

نظم قسم العيادة والخدمات الطبية في إدارة خدمات الصحة العامة ببلدية دبي فعالية للتبرع بالدم تحت شعار «نقطة دمك تنقذ حياة» وذلك بالتعاون مع مركز التبرع بالدم بمستشفى الوصل التابع لدائرة الصحة بدبي والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب وذلك يوم أمس الاثنين في عيادة البلدية.

وصرحت زبيدة محمد شريف رئيس قسم العيادة والخدمات الطبية أن تنظيم الحملة جاء إيمانا من الإدارة بأهمية مساهمتها في خدمة المجتمع، وانطلاقا من حرص المسؤولين ببلدية دبي على دعم المبادئ الإنسانية ومساعدة المحتاجين، ومساهمةً منها في دعم جهود مركز الدم بالدولة في توفير الدماء المطلوبة لإنقاذ حياة المرضى وفي حالات الحوادث والطوارئ، ومن منطلق التوجيهات القيادية لتحقيق السعادة لأفراد المجتمع بالإمارة والحرص على تعميق روح المسؤولية المجتمعية ونشر ثقافة التطوع بين الموظفين في ميادين دعم المجتمع وبالأخص حملات التبرع بالدم. دبي - البيان