اختيار ملصق مسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك للقرآن

اختارت اللجنة المنظمة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم الملصق الإعلاني للدورة الأولى لمسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقرآن الكريم، ‏والتي ستنطلق فعالياتها في الفترة من 6 حتى 18 نوفمبر المقبل. واستعرض المستشار إبراهيم محمد بوملحه، ‏مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية، رئيس اللجنة المنظمة للجائزة مع أعضاء اللجنة المنظمة للجائزة، عدداً من التصاميم الإعلانية التي قدمها مصممون، وتم اختيار أحدها ليشكل الملصق الإعلاني لهذا الحدث القرآني الكبير.

الجدير بالذكر أن مسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقرآن الكريم، مخصصة للمنافسة بين فئة الإناث من جميع دول العالم، بحيث يتم ترشيح متسابقة واحدة من كل دولة، وقد تلقت اللجنة المنظمة للجائزة عدداً من الموافقات من الدول للمشاركة، ومازالت تنتظر بقية الردود خلال الأيام المقبلة.

ووجه المستشار بوملحه كل لجان الجائزة للاستعداد الجيد لاستقبال ضيوف الدولة من الحافظات لكتاب الله ومرافقيهن وأصحاب الفضيلة أعضاء لجنة التحكيم الدولية، خصوصاً وأن المسابقة تحمل اسماً عزيزاً على قلب كل مواطن ومقيم على أرض الدولة، وهي «أم الإمارات» سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، حفظها الله.