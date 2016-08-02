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البنتاجون: الغارات على داعش فى ليبيا ستتواصل بطلب من "فائز السراج"

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البنتاجون: الغارات على داعش فى ليبيا ستتواصل بطلب من "فائز السراج" البنتاجون: الغارات على داعش فى ليبيا ستتواصل بطلب من "فائز السراج"
قال جون كيربى المتحدث الرسمى باسم البنتاجون، إن الغارات على تنظيم داعش بمنطقة سرت فى ليبيا ستتواصل بطلب من فئيز السراج رئيس المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الليبيى.

وأضاف المتحدث باسم البنتاجون، أن الغارات على داعش ليبيا تأتى بتوصية من أشتون كارتر وزير الدفاع الأميركى، واستطرد: "حكومة الوفاق الليبية حددت لنا الأهداف لضرب داعش ليبيا وهذه الغارات تأتى لمواجهة تهديد التنظيم".

و أكد جون كيربى خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد فى واشنطن، أن الغارات ستقتصر الآن على ضرب داعش في سرت، مضيفاً "لا وجود لقوات أمريكية على الأرض فى ليبيا، وتم التنسيق مع قوات التحالف بشأن الضربات فى سرت".

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