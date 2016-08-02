اخبار سوريا .. مقتل إيرانيين بينهم ضابط مدفعية فى معارك بحلب وحماة

لقى ضابط مدفعية بالجيش الإيرانى يدعى الملازم "محمد مرادى" مصرعه -اليوم الاثنين- فى معركة حلب، وكذا عنصر الحرس الثورى محمود نريمانى الذى قتل بمعارك فى ريف حماة.

ونقلت قناة (العربية) الإخبارية عن مسؤول العلاقات العامة فى مدفعية الوحدة 22 بالجيش الإيرانى بمحافظة أصفهان قوله "إن الملازم مرادي، وهو من مدينة (شهرضا) التابعة لمحافظة أصفهان، قد تم إرساله قبل 42 يوما مع 8 عناصر آخرين من زملائه إلى سوريا، وقتل فى معارك مع المعارضة السورية بحلب".

وأشار إلى أن "محمود نريماني" وهو من منتسبى الحرس الثورى الإيرانى بمدينة "كرج" مركز محافظة "ألبرز" وسط إيران لقى مصرعه، أمس، فى مواجهات مع المعارضة السورية بريف حماة،يشار إلى أنه عقب مقتل ضابط المدفعية الإيرانية بلغ عدد قتلى الجيش الإيرانى الذين تم إرسالهم ضمن وحدات قوات خاصة تعرف بـ "القبعات الخضراء" إلى سوريا فى أبريل الماضي، إلى 7 ضباط، وقتلى الحرس الثورى إلى أكثر من 400 ضابط وجندى منذ تجدد معارك حلب وريفها فى سبتمبر الماضى.

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