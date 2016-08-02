المبعوث الأممى لليمن: اجتماعات مكثفة مع وفد الحوثيين وصالح خلال أيام

أفادت قناة العربية، فى خبر عاجل لها، نقلا عن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، المبعوث الأممى فى اليمن، بأن مغادرة وفد الشرعية الكويت لا يعنى الانسحاب من المفاوضات.

وأضاف المبعوث الأممى لليمن أن هناك اجتماعات مكثفة مع وفد الحوثيين وصالح خلال الأيام المقبلة.

اخبار اليمن .. وفد الحكومة اليمنية فى الكويت ينفى انسحابه من المشاورات

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وزير خارجية اليمن: قدمنا الكثير من التنازلات فى مشاورات الكويت

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