المبعوث الأممى لليمن: اجتماعات مكثفة مع وفد الحوثيين وصالح خلال أيام

أفادت قناة العربية، فى خبر عاجل لها، نقلا عن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، المبعوث الأممى فى اليمن، بأن مغادرة وفد الشرعية الكويت لا يعنى الانسحاب من المفاوضات.إعلان - Ads إعلان - Ads
اخبار اليمن .. وفد الحكومة اليمنية فى الكويت ينفى انسحابه من المشاورات
وزير خارجية اليمن: قدمنا الكثير من التنازلات فى مشاورات الكويت
وأضاف المبعوث الأممى لليمن أن هناك اجتماعات مكثفة مع وفد الحوثيين وصالح خلال الأيام المقبلة.
اخبار اليمن .. وفد الحكومة اليمنية فى الكويت ينفى انسحابه من المشاورات
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وزير خارجية اليمن: قدمنا الكثير من التنازلات فى مشاورات الكويت
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