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الأمم المتحدة تعد اقتراحا لاستئناف المفاوضات حول الصحراء الغربية

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الأمم المتحدة تعد اقتراحا لاستئناف المفاوضات حول الصحراء الغربية الأمم المتحدة تعد اقتراحا لاستئناف المفاوضات حول الصحراء الغربية
تعد الأمم المتحدة اقتراحا رسميا لاستئناف المفاوضات حول تسوية النزاع المستمر منذ عقود فى الصحراء الغربية، بحسب ما صرح متحدث الاثنين.

وقال المتحدث فرحان حق ان المبعوث الاممى كريستوفر روس مستعد للتوجه الى المنطقة لمناقشة الاقتراح حول "احياء عملية التفاوض بشان الصحراء الغربية".

وأضاف أنه "يجرى العمل على اعداد اقتراح رسمى لتقديمه الى الاطراف والدول المجاورة".

ولم تحرز اربع جولات من المحادثات بين المغرب وجبهة البوليساريو التى تدعمها الجزائر والتى تقوم بحملة من اجل اجراء استفتاء حول الحكم الذاتي، اى تقدم منذ 2007.

الا ان مجلس الامن الدولى قال فى قرار تم تبنيه فى أبريل ان على الاطراف الاعداد لاجراء جولة خامسة من المحادثات.

ولم يتم الاعلان عن اية مواعيد لرحلة روس التى تلى اشهرا من العلاقات المتوترة بين الاتحاد الاوروبى والمغرب فى اعقاب زيارة الامين العام للامم المتحدة بان كى مون الى المنطقة.

وبعد ان وصف بان كى مون وضع الصحراء الغربية بانها "محتلة" رد المغرب بغضب وطرد عشرات من موظفى بعثة الامم المتحدة من تلك المنطقة.

وسمح لعدد من موظفى المنظمة الدولية بالعودة، وتتواصل المناقشات حول عودة باقى الموظفين للسماح لبعثة الامم المتحدة بالعمل بشكل كامل.

وقال حق ان روس "يعتقد انه يمكنه العودة الى المنطقة فى اى وقت".

وسيطر المغرب على معظم مناطق الصحراء الغربية فى نوفمبر 1975 بعد انتهاء الاستعمار الاسباني، ما ادى الى اندلاع نزاع مسلح مع بوليساريو استمر حتى سبتمبر 1991 حين اعلنت الجبهة وقفا لاطلاق النار تشرف على تطبيقه مذاك بعثة للامم المتحدة.

وتقترح الرباط منح حكم ذاتى للصحراء الغربية، ولكن تحت سيادتها، الا ان البوليساريو تطالب باستفتاء يحدد من خلاله سكان المنطقة مصيرهم.

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مصر 365