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الخارجية الإيطالية ترحب بالغارات الأمريكية على داعش فى "سرت" الليبية

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الخارجية الإيطالية ترحب بالغارات الأمريكية على داعش فى "سرت" الليبية الخارجية الإيطالية ترحب بالغارات الأمريكية على داعش فى "سرت" الليبية
أعلنت وزارة الخارجية الإيطالية، اليوم الإثنين، تقييمها الإيجابى للعمليات الجوية، التى شنها سلاح الجو الأمريكى على أهداف لتنظيم داعش فى مدينة سرت.

وشددت الخارجية الإيطالية فى بيان صحفى نقلته وكالة "آكى" الإيطالية على أن الغارات الأمريكية جاءت بناءً على طلب من حكومة الوفاق الوطنى الليبية، لدعم القوات الموالية للحكومة، فى إطار الهدف المشترك المتمثل فى المساعدة على استعادة السلام والأمن فى ليبيا.

وأكدت إيطاليا أنها تقدر الجهود المبذولة من حكومة الوفاق الوطنى الليبية والقوات الموالية لها لإلحاق الهزيمة بالإرهاب، ولا سيما عملية البنيان المرصوص لتحرير مدينة سرت من تنظيم داعش.

- سلاح الجو الأمريكى يشن غارات على مواقع داعش بمدينة سرت.. رئيس حكومة الوفاق الوطنى الليبى يعلن رسميا بدء العملية.. السراج: وضعنا لها إطارا زمنيا محددا.. والبنتاجون: أوباما أجاز الضربات الأمريكية بليبيا

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