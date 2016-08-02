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يول: مواجهة إنبي؟ ضغط المباريات صعب جدا في مصر

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يول: مواجهة إنبي؟ ضغط المباريات صعب جدا في مصر يول: مواجهة إنبي؟ ضغط المباريات صعب جدا في مصر

شكا المدرب الهولندي مارتن يول المدير الفني لفريق الأهلي من ضغط المباريات في مسابقات الاندية المصرية.

وبسؤاله عن الاستعداد للقاء إنبي في دور الأربعة لكأس ، رد يول"لا بد من اللعب بنفس الروح التي ظهرنا بها أمام الوداد وسموحة من أجل تحقيق المكسب، وإسعاد الجماهير".

وأضاف عبر قناة الحياة 2"لا يجوز لي المطالبة بتأجيل لقاء إنبي أسبوعين، ضغط المباريات أمر صعب للغاية في مصر".

وواصل"هنا تلعب عدة مباريات بدون راحة، والجماهير تطالب الفريق بتقديم أداء مميز، فاللاعبون ليسوا ماكينات".

ويلعب الأهلي مع إنبي يوم الخميس المقبل في نصف نهائي كأس مصر.

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