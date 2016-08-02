خبر في الجول - بعد دعوة مرتضى.. وفد وادي دجلة ' في الساحل ' من أجل ستانلي

يتجه وفد وادي دجلة برئاسة حازم خيرت مدير شركة الكرة بنادي وادي دجلة إلى الساحل الشمالي في ساعة متأخرة من يوم الأثنين للاجتماع بمرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك.

ويأتي الاجتماع في أعقاب اتفاق الزمالك مع دجلة على ضم ستانلي أوهانوتشي المهاجم النيجيري بعد زيارة وفد زمالكاوي إلى هولندا للاجتماع بماجد سامي رئيس النادي. (التفاصيل)

وعلم FilGoal.com من مصدر في إدارة الزمالك أن مرتضى منصور وجه الدعوة لحازم خيرت ويحيى علي وكيل اللاعب للحضور إلى مقر إقامته في الساحل الشمالي.

ولبّى الثنائي دعوة مرتضى منصور بحسب المصدر الذي أكد أنهما في الطريق إلى الساحل الشمالي.

وكان مقررا أن يحضر حازم خيرت ووكيل اللاعب إلى مقر نادي الزمالك يوم الأثنين لكن وجود مرتضى منصور في الساحل الشمالي أجل الأمر لحين اجتماعهم.

ومن المقرر أن يتم توقيع العقود من قبل ممثل وادي دجلة، على أن يوقع يحيى علي نائبا عن ستانلي الذي يصل يوم الثلاثاء.

وحال إتمام الاتفاق دون خلاف، سيعلن انضمام ستانلي للزمالك رسميا لمدة موسم على سبيل الإعارة مقابل 900 ألف دولار مع أحقية الشراء مقابل مليون ونصف مليون دولار بعد انتهاء الإعارة.