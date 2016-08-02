"بإيدينا هنحقق حلمنا" ملتقى حرفى للفتيات بمدينة شرم الشيخ

نظمت وزارة الشباب والرياضة "الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية" بالتعاون مع القيادة الموحدة لقيادات شرق القناة لمحاربة الإرهاب والتنمية ومؤسسة من أجل مصر للتنمية الشاملة، ملتقى حرفيا لفتيات مدن دهب، نويبع، الطور، بمحافظة جنوب سيناء تحت شعار "بإيدينا هنحقق حلمنا" بالمدينة الشبابية بمدينة شرم، أمس فى مجال الأشغال اليدوية "الحلى، الجلود، النسيج المرسوم، الخيامية،الطباعة على القماش".

يهدف الملتقى الحرفى إلى إعداد مدربات على درجة عالية من الكفاءة، وفتح ورش تدريب لهن لتدريب الفتيات فى محافظتهن، إكسابهن مهارة ومهنة تدر عليهن دخل وتوفر لهن حياة كريمة.

يقوم بالتدريب مدربون من هيئة قصور الثقافة، وصندوق التنمية الثقافية، ومؤسسة من أجل مصر للتنمية الشاملة. ويقام حفل الختام وتسليم الدروع وشهادات التقدير للمتدربين يوم الأحد الموافق 7 أغسطس بحضور كلا من: اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، الفريق أسامة عسكر، قائد القيادة الموحدة لقوات شرق القناة لمحاربة الإرهاب والتنمية، والدكتورة أمل جمال، وكيل وزارة الشباب والرياضة، رئيس الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية، ودينا فؤاد، مدير عام البرامج التطوعية والكشفية، وعلاء فاضل، رئيس مجلس إدارة مؤسسة من أجل مصر للتنمية الشاملة.

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