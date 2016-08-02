أخبار عاجلة

بالفيديو.. 6 استخدامات غير تقليدية للمكواة.. منها "تسخين السندوتشات" -
مجلس وزراء الداخلية العرب يدين الهجوم على كنيستين في طنطا والإسكندرية -
الأخبار - تشييع جثامين شهداء الكنيسة المرقسية بالإسكندرية في دير مارمينا -
الأخبار - تشييع شاب استشهد متأثرا بإصابته في الهجوم الإرهابي بكنيسة مارجرجس بطنطا أمس -
«علي دقات الطبول» شهداء الكنيسة المرقسية يصلون مثواهم الاخير -
المجلس النرويجي للاجئين: قرى جنوب السودان أصبحت على حافة المجاعة -
إطلاق سراح زعيم المعارضة الروسي نافالني بعد أسبوعين من الاحتجاز -
برلين تصر على رحيل الأسد وتستبعد حلا سلميا للأزمة السورية تحت قيادته -
المنوفية تستعد للانتخابات على مقعد "السادات" بدائرة تلا والشهداء.. غدًا -
بالصور.. حمدين صباحي يشارك في جنازة مصطفى خضير ببورسعيد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

"بإيدينا هنحقق حلمنا" ملتقى حرفى للفتيات بمدينة شرم الشيخ

Google+ Print
"بإيدينا هنحقق حلمنا" ملتقى حرفى للفتيات بمدينة شرم الشيخ "بإيدينا هنحقق حلمنا" ملتقى حرفى للفتيات بمدينة شرم الشيخ
نظمت وزارة الشباب والرياضة "الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية" بالتعاون مع القيادة الموحدة لقيادات شرق القناة لمحاربة الإرهاب والتنمية ومؤسسة من أجل للتنمية الشاملة، ملتقى حرفيا لفتيات مدن دهب، نويبع، الطور، بمحافظة جنوب سيناء تحت شعار "بإيدينا هنحقق حلمنا" بالمدينة الشبابية بمدينة شرم، أمس فى مجال الأشغال اليدوية "الحلى، الجلود، النسيج المرسوم، الخيامية،الطباعة على القماش".

يهدف الملتقى الحرفى إلى إعداد مدربات على درجة عالية من الكفاءة، وفتح ورش تدريب لهن لتدريب الفتيات فى محافظتهن، إكسابهن مهارة ومهنة تدر عليهن دخل وتوفر لهن حياة كريمة.

يقوم بالتدريب مدربون من هيئة قصور الثقافة، وصندوق التنمية الثقافية، ومؤسسة من أجل مصر للتنمية الشاملة. ويقام حفل الختام وتسليم الدروع وشهادات التقدير للمتدربين يوم الأحد الموافق 7 أغسطس بحضور كلا من: اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، الفريق أسامة عسكر، قائد القيادة الموحدة لقوات شرق القناة لمحاربة الإرهاب والتنمية، والدكتورة أمل جمال، وكيل وزارة الشباب والرياضة، رئيس الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية، ودينا فؤاد، مدير عام البرامج التطوعية والكشفية، وعلاء فاضل، رئيس مجلس إدارة مؤسسة من أجل مصر للتنمية الشاملة.

نادى هجن نويبع يستعد للاحتفالات بأعياد أكتوبر‎
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
خبراء: إعلان حالة الطوارئ يعيد الاقتصاد المصري للخلف

خبراء: إعلان حالة الطوارئ يعيد الاقتصاد المصري للخلف

بابا الفاتيكان يزور مصر في موعده رغم «تفجيرات الكنائس»

بابا الفاتيكان يزور مصر في موعده رغم «تفجيرات الكنائس»

وزير الصناعة يصدر قرارًا بتشكيل مجلس الأعمال المصري الزامبي

وزير الصناعة يصدر قرارًا بتشكيل مجلس الأعمال المصري الزامبي

مرصد الفتاوى التكفيرية يشيد بقرار تشكيل مجلس لمواجهة التطرف في مصر

مرصد الفتاوى التكفيرية يشيد بقرار تشكيل مجلس لمواجهة التطرف في مصر