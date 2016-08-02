نتائج جديدة وخطيرة كشفت عنها دراسة علمية حديثة، أفادت أن مرضى الصدفية أكثر عرضة للإصابة بالسكر والسكتة الدماغية والنوبات القلبية.

وأكد خبراء الأمراض الجلدية: "علاج الصدفية قد يقلل من خطر المشاكل الصحية الأخرى، إذ أن حوالى من 7.5 مليون شخص فى الولايات المتحدة "USA" لديهم مرض الصدفية الجلدى المزمن.

وقال الدكتور "جاشين وو"، مدير أبحاث الأمراض الجلدية فى المركز الطبى "كايزر لوس انجليس": "آثار التهابات الصدفية يمكن أن تؤثر على الجسم كله، والأشخاص الذين يعانون من الصدفية وخصوصا الذين يعانون من أعراض شديدة، لديهم خطر متزايد لمجموعة متنوعة من المشاكل الصحية الأخرى، بما فى ذلك السمنة، ومرض السكر، وارتفاع ضغط الدم، وارتفاع الكوليسترول فى الدم، والسكتة الدماغية، والنوبات القلبية.

وأشار الباحثون إلى أن الصدفية تتميز باللون الأحمر، والبقع التى تملأ الجلد تكسوها قشور فضية بيضاء ويصاحبها الحكة أو تقرحات جلدية، وأضافوا: "علاج التهاب الجلد لدى مرضى الصدفية قد يخفض الالتهاب فى مناطق أخرى من الجسم".

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