LINGERIE DE PEAU نضارة وإشراق من غيرلان

البحث عن مستحضر الأساس المثالي القادر على الكشف عن جمال البشرة من دون تغييرها وتعزيز رونقها من دون خنقها. تُشكّل البشرة الخالية من الشوائب المطلب الأمثل بالنسبة إلى النساء في جميع أنحاء العالم، حتّى وإن كان تعريف البشرة الخالية من الشوائب يختلف من مناخ وبلد إلى آخر: نضارة، تجانس، إشراق، شفافيّة، لكن أيضاً تغطية وتألّق صحيّ... وعلى الرغم من ذلك، هناك عامل مشترك واحد: مظهر طبيعي.

"لدى "جيرلان" Guerlain، نؤمن أنّ الدرجة اللونية المناسبة مع التركيبة المناسبة يشكّلان الحلّ للمعادلة المعقّدة والمتمثلة بالحصول على بشرة معزّزة بشكلٍ جميل، خالية من الشوائب، وتتمتّع بإطلالة طبيعيّة."

أوليفييه إيشودميزون

التركيبة المثاليّة؟

تركيبة تكون شبه خفيّة

بعد أن شكّل تأثير البشرة الطبيعيّة أو العارية أو الثانية اتجاهاً رئيسياً لسنواتٍ عدّة، أصبح اليوم يمثل توقيع البشرة الخالية من الشوائب. ونجد خلف فكرة البشرة الطبيعيّة رغبةَ الحصول على بشرة صحيّة مُفعمة بالراحة. إنّ مجموعة "لانجوري دو بو" Lingerie de Peau الجديدة والفائقة الإرهاف والخفّة تتّحد مع الوجه مثل بشرة ثانية مرهفة، وتوفّر راحة طويلة الأمد بفضل تقنيّة مُقتبسة من عالم الأقمشة.

الشبكة الميكروية للانصهار البيولوجي

تقوم هذه التقنيّة من ابتكار "جيرلان" Guerlain بحبك الحرير الطبيعي وألياف الكتّان لتخيطها مع ألياف مرنة ذات خصائص ملطّفة من أجل تشكيل وشاح خفيف كالريش يغلّف الوجه ويضمن راحة كاملة طويلة الأمد. وتتشابك العناصر الملوّنة المصحّحة والبودرات بشكلٍ مثالي داخل هذه الشبكة الميكرويّة من أجل انصهار تام مع البشرة. فتنزلق التركيبة الخفيفة من دون عناء على البشرة من أجل تغطية قابلة للتعديل بشكلٍ لامتناهي.

تقدّم تركيبة "لانجوري دو بو" Lingerie de Peau التوازن المناسب بين المظهر الطبيعي والمثالي، فهي تعزّز البشرة من دون تحويلها وتخلق انطباع بشرة جميلة بشكلٍ طبيعي. تمنح التركيبة تألّقاً صحياً وتسمح للبشرة بالتألّق.

اللون المثالي؟

لون لا يغشّ

لتلبية توقعات ألوان البشرة المختلفة بدقة، تعاونت "جيرلان" Guerlain مع 44 إمرأة من مختلف الأعمار وألوان البشرة لإعادة ابتكار لوحة ألوانها بالكامل. وفي حين تتغيّر كثافة لون البشرة وفق المناخ أو الموسم، إلاّ أنه هناك مؤشر واحد لا يتغيّر: اللون الأساسي أو اللون أسفل طبقة البشرة. لذلك قامت "جيرلان" Guerlain بابتكار سلّمٍ من ستّ درجات كثافة تتراوح من الأبيض الخزفي إلى الداكن، وثلاث درجات ألوان أساسيّة لكلّ كثافة:

• زهريّ (Cool)

• عادي (Neutral)

• ذهبي (Warm)

النتيجة

مجموعة من 18 لوناً تتوافق بشكلٍ مثالي مع كافة ألوان البشرة، من ناحية الكثافة واللون الأساسي، للحصول على نتيجة سلسة وطبيعيّة بشكلٍ ملفت. وهي لا تقوم بالإخفاء، بل بالتحسين قليلاً من خلال ألوان دقيقة شفافة مثل التعرّي الأنيق. يكون الوجه متألّقاً مع "لانجوري دو بو" Lingerie de Peau؛ ويزول الفرق بين نظرتنا لأنفسنا مع أو من دون ماكياج. يسهل التعرّف علينا، لكنّنا نحصل على هذا التحفيز الجمالي الإضافي الذي يعزّز الجمال من دون تعديل جذري. بفضل "لانجوري دو بو" Lingerie de Peau، تبقى حيلنا غير الظاهرة للعين المجردة سرّاً!

مستحضر إخفاء الشوائب

حليف ضروري

يُعتبر مستحضر إخفاء الشوائب Multi-Perfecting Concealer أوّل مستحضر هجين لإخفاء الشوائب يسمح لكِ بتوفير الوقت.

كيف؟ من خلال دمج مفعول الإخفاء مع مفعول العناية بالبشرة لتصحيح الهالات الداكنة والشوائب اللونية والبقع. تتوافق عناصره اللونية مع ألوان البشرة الأساسيّة المختلفة من أجل تصحيح الهالات الداكنة، في حين يقوم تأثيره المموّه بتخفيف ظهور أصغر الشوائب بشكلٍ فوري. ويمنح تغطية قابلة للتعديل من أجل الحصول على مفعول إخفاء مكيّف بشكلٍ مثالي. وبالإضافة إلى ذلك، تقوم تركيبته الغنيّة بمركّب للعناية بالبشرة بتخفيض ظهور الجيوب تحت العينَين وإزالة الشوائب وترطيب النواحي الجافة. يمتزج بسلاسة مع البشرة لترك لمسة نهائيّة رقيقة وخفيفة ونتيجة غير ملحوظة وطبيعيّة للغاية. يتوفّر مستحضر إخفاء الشوائب بثلاث كثافات مشرقة تتراوح بين الفاتح جداً والداكن جداً، وكلّ منها متوفّر بثلاثة ألوان – زهريّ، ذهبيّ وعادي – من أجل تغطية مكيّفة حسب الطلب وتتوافق مع مستحضر الأساس.

فرشاة التطبيق

يلجأ أخصّائيّو الماكياج إلى فراشي البودرة لوضع مستحضر الأساس السائل. ويسمح لكِ رأس الفرشاة بالحصول على نتيجة طبيعيّة أكثر. تُشكّل فرشاة "لانجوري دو بو" Lingerie de Peau Brush أكسسواراً أنيقاً باللون الزهري الفاتح، ويُمكن بسهولة الاعتقاد أنها فرشاة بودرة. تلتقط شعراتها الكثيفة والفائقة النعومة ذات اللون الزهري الكميّة المناسبة فقط من المستحضر. فلا خوف من إثقال الفرشاة بكميّة فائضة، ولم يكن التطبيق أبداً بهذه السرعة والسهولة والنعومة والتجانس.