يول يجيب عن هل وصلت علاقته بإكرامي إلى طريق مسدود

هل وصلت العلاقة بين مارتن يول المدير الفني للأهلي وشريف إكرامي حارس مرمى الفريق الأحمر إلى طريق مسدود؟ مدرب الفريق الأحمر يرد.

وكان الأهلي قد تغلب على سموحة بهدف دون رد يوم الاثنين في إطار ربع نهائي كأس مصر ليضرب موعدا مع إنبي في نصف نهائي البطولة.

ومنذ مباراة أسيك أبيدجان في ثالث جولات دوري أبطال إفريقيا لم يشارك إكرامي مع الأهلي ويعتمد المدرب الهولندي منذ ذلك الحين على أحمد عادل عبد المنعم.

وأكد إكرامي في وقت سابق أنه لن يرحل عن الأهلي وأن كل ما انتشر حول ذلك الأمر هو أمر عار تماما عن الصحة وكشف في الوقت ذاته تفاصيل جلسته مع مارتن يول. (طالع التفاصيل)

وتحدث المدرب الهولندي لبرنامج "مع شوبير" قائلا:"علاقتي طيبة بإكرامي".

واستدرك"عندما أتيت كان أحمد عادل هو الحارس الأساسي في ظل إصابة إكرامي وكان يقدم مستوى جيد وعندما عاد إكرامي أشركته واعتمدت عليه".

وواصل"الآن اخترت أحمد عادل وهو يقدم مستوى جيد مجددا".

وأتم"إكرامي لاعب محترف وهو يتقبل ما يحدث والفترة المقبلة ستشهد مشاركة العديد من اللاعبين أيضا".