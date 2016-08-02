الأهلي: دجلة تقدم بعرض رسمي لضم أنطوي.. ونسابق الزمن من أجل مهاجم إفريقي

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي تقدم وادي دجلة بعرض رسمي من أجل ضم مهاجم الفريق الأحمر جون أنطوي خلال الصيف الجاري.

وكان الأهلي قد تغلب على سموحة بهدف دون رد يوم الاثنين في إطار ربع نهائي كأس مصر ليضرب موعدا مع إنبي في نصف نهائي البطولة.

وتحدث عبد الحفيظ لقناة "أون تي في" قائلا:"نعم بالفعل وادي دجلة قدم عرضا رسميا من أجل ضم جون أنطوي".

وعن موقف ميدو جابر لاعب مصر المقاصة من الانتقال للأهلي أجاب مدير الكرة بالأهلي"لا أحب التحدث عن لاعب ليس في فريقي حاليا".

وعن المفاوضات مع المهاجم الإفريقي رد"نحاول ضم مهاجما إفريقيا قبل غلق باب القيد الإفريقي في الخامس من شهر أغسطس المقبل".