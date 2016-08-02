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معتصم النهار: لن أعود لباب الحارة مجدداً

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الثلاثاء 02-08-2016 15:20

أعلن الفنان معتصم النهار بأنه لن يشارك مجدداً في مسلسل «باب الحارة» وقال بأن السبب الرئيسي هو التعاطي مع العمل باستسهال، من خلال النص وإدارة الممثلين، إلى جانب غياب الكثير من أبطاله وقلّة النجوم المشاركين فيه، على عكس مسلسل خاتون الذي ضم أكثر من عشرة أبطال، وحظي باهتمام كبير من قبل شركة الإنتاج والمخرج والممثلين وباقي فريق العمل، الأمر الذي دفعني إلى حسم القرار بعدم المشاركة في أجزاء باب الحارة القادمة. الفنان معتصم النهار شارك هذا العام ببطولة المسلسل الشامي «خاتون» وكان قد لعب دور البطولة به وهي شخصية العكيد «الزيبق» وقد لاقت نجاحاً كبيراً ومن الممكن أن هذا ما دفع معتصم للاعتذار عن دور ليس محورياً في باب الحارة.

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سيدتي