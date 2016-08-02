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سعد لمجرد يساند مواطنه الكوميدي جاد المالح

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الإثنين 01-08-2016 22:44

بعد أن دعم الكوميدي جاد المالح سعد المجرد بظهوره في الأغنية الأخيرة " أنا ما شي ساهل "، جاء الدور على سعد لكي يردّ جميل صديقه على مايبدو، إذ نشر عبر حسابه الشخصي صورة "الفيسبوك" البوستر الخاص بعرض جاد المالح في أمريكا، وأرفقها بتعليق: "يا أصحاب أخي جاد المالح سيحيي عرضه بلوس أنجلوس في 9 من شتنبر القادم ، لا تفوتوه تعرفون أنه سيكون رائعا ".
ودعا سعد متتبعيه إلى حضور العرض الكوميدي لجاد المالح، الذي سينظم في التاسع من شهر شتنبر المقبل بمسرح " Ace Hotel " في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية. بقي أن نعرف ما إذا كان سعد سيحضر عرض جاد، خصوصاً بعدما راج عن منع سعد من دخول الولايات المتحدة الأمريكية بسبب قضية تحرّش في الماضي، علماً بأنّ سعد كان صرّح لـ "سيدتي" بأن لا مشكلة لديه وأن الأمر مجرد إشاعات وبلبلة إعلامية، وقريباً سيحيي سهرة في أمريكا.

 

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سيدتي

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