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كيف عايدت شكران مرتجى سلاف فراخرجي، وكيف فاجأها أولادها؟

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الثلاثاء 02-08-2016 00:42

احتفلت الفنانة سلاف فواخرجي بعيد ميلادها الـ46، فكان لافتاً معايدة عدد كبير من الفانز والفنانين لها، من بينهم شكران مرتجى ووليد توفيق.
سلافة حرصت على إعادة نشر كلّ المعايدات التي وصلتها، كما نشرت صورة قالب عيد الميلاد، الذي فاجأها به ولداها حمزة وعلي، اللذان كتبا عليه: "عيد ميلاد سعيد توتي".
شكران مرتجي عايدت سلاف قائلة: "كل عام وأنت الأحلى والأغلى. كلّ عام وأنت سلاف فواخرجي".
فردّت عليها سلاف" شكران حبيبة قلبي".
أما وليد توفيق فأرسل لها على "انستقرام"، وغنّى لها "هابي بيرثداي".

 

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سيدتي

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