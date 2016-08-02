محافظ أسوان يوافق على افتتاح فصل لمدرسة التمريض بمستشفى كوم أمبو

عقد اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان اليوم لقاءه الأسبوعى مع المواطنين والذى شهد عرض 70 مواطنا مشاكلهم واحتياجاتهم.

كما وافق حجازى على افتتاح فصل لمدرسة التمريض بمستشفى كوم أمبو المركزى لدعم المستشفى والوحدات الصحية بأطقم التمريض وسد العجز فى مهنة التمريض شريطة الالتزام بالقواعد والشروط الموضوعة وعدم وجود أى استثناءات فى درجات القبول بفصول التمريض للعام الدراسى القادم والمحددة بـ230 درجة لها كحد أدنى.

وخلال اللقاء وجه اللواء مجدى حجازى رئيس مدينة ومركز أسوان باختيار الموقع المناسب بمنطقة جزيرة أسوان الواقعة وسط مجرى النيل لافتتاح منفذ بيع السلع الغذائية والاستهلاكية بأسعار مخفضة تتيح للأهالى الحصول عليها دون مشقة الانتقال للمجمعات بداخل مدينة أسوان، كما تساهم فى إحداث التوازن المطلوب فى أسعار هذه السلع.

كما وجه المحافظ مدير عام المراسى بدراسة طلب أهالى جزيرة أسوان بإنشاء عبارة جديدة لتسهيل الانتقال للأهالى والمركبات بين الجزيرة ومدينة أسوان والعكس، مشددًا على رئيس المدينة بدراسة رصف طريق الجزيرة الكسارة بعد طلب ذلك من أحد المواطنين المقيمين بهذه المنطقة لسوء حالة الطريق، وأيضًا دراسة توصيل مرافق إلى منزل مواطن بالكوبانية بعد تقدمه بشكوى للمحافظ وآخر لمعاينة منزله بمنطقة بهاريف بأبو الريش، علاوة على معاينة كسر ماسورة مياة أمام عمارة سكنية بمنطقة الشنقراب، فضلاً عن دراسة طلب تمليك منزل بمنطقة خور عواضة.

كما أعطى مجدى حجازى توجيهاته لإدارة المرور والوحدة المحلية لمدينة ومركز أسوان بإزالة التعديات على حرم الطرق الداخلية من خلال رفع الإشغالات والعوائق الموضوعة من أصحاب المحلات التجارية أمام واجهة المحال والتى تعوق الحركة المرورية بشوارع المدينة.

وأثناء اللقاء الجماهيرى قرر محافظ أسوان صرف إعانات عاجلة، وأيضًا معاش ضمان اجتماعى بإجمالى 10 حالات إنسانية بعد إجراء الأبحاث الاجتماعية لإعانتهم على مواجهة الظروف المعيشية الصعبة وللصرف على العلاج المطلوب لبعض الحالات المرضية، بالإضافة إلى توجيه هيئة التأمينات والمعاشات لبحث شكوى مواطن بالمعاش متضرر من عدم صرف المعاش له منذ 9 أشهر.

كما كلف محافظ أسوان مدير عام الصحة بدراسة علاج 6 حالات مرضية على نفقة الدولة، وأيضًا إدراج طلبات 9 حالات من الشباب طالبت بتوفير فرص عمل ضمن قاعدة بيانات إدارة تشغيل الشباب بالمحافظة لإيجاد فرص عمل مناسبة لهم طبقًا لمؤهلاتهم الدراسية وخبراتهم العملية خاصة فى مبادرة مشروعك أو من خلال المشروعات التى سيتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة ومنها مشروع الطاقة الشمسية ومصنع كيما 2، بالإضافة إلى تحويل 3 حالات من ذوى الاحتياجات الخاصة لمديرية التنظيم والإدارة لإدراجها ضمن نسبة الـ5% فى التشغيل مستقبليًا مطالبًا من مدير عام التربية والتعليم بدراسة طلب عمل لمواطن و2 طلب لنقل تلميذين من مدرستيهما إلى أخرى وذلك طبقًا للوائح والقواعد المنظمة لذلك وحسب الكثافة الطلابية بكل مدرسة كما وجه مجدى حجازى رؤساء المدن والقرى بأسون وتوشكى بنصر النوبة وكركر وكوم أمبو بدراسة تخصيص وإدراج 4 حالات ضمن المستهدف تخصيص محلات لهم بالسويقات الجديدة المزمع إنشاؤها بالمدينة خلال الفترة المقبلة.

شدد على تشكيل لجنة من الوحدة المحلية لمدينة أسوان ومديرية الإسكان بدراسة 5 حالات طلبات سكن وأيضًا دراسة 4 طلبات تضرر من الإزالة، فيما وجه رئيس مدينة أسوان ومدير عام التموين وجهاز النقل بالمحافظة بدراسة 4 طلبات عودة للعمل، بجانب قيام لجنة شئون العاملين بدراسة طلب نقل من أسوان إلى مجلس مدينة الرمادى بإدفو فضلاً عن قيام رئيس مدينة دراو بدراسة طلب للحصول على قطعة أرض لعمل مشروع استثمارى وبالتوازى دراسة شكوى من أحد المواطنين بسبب عشوائية التكاتك والموتوسيكلات بدراو، مكلفاً رئيس مدينة نصر النوبة ومدير عام الإسكان بمعاينة عدد 2 منزل طالب أصحابها بإدراجهم ضمن مشروع الإحلال والتجديد للتضرر من وجود تصدعات وتشققات .

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