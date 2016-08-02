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«القومى للمرأة»: الرضاعة الصناعية تُصيب الأطفال بسرطان الدم

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«القومى للمرأة»: الرضاعة الصناعية تُصيب الأطفال بسرطان الدم «القومى للمرأة»: الرضاعة الصناعية تُصيب الأطفال بسرطان الدم

الرضاعة الصناعية

قالت الدكتورة رانيا حسن، عضو لجنة الصحة بالمجلس القومى للمرأة، إنَّ بعض الأطباء يرتكبون أخطاءً مع المولود فور ولادته مثل إعطائه أدوية أو جلوكوز، مما يستبب بالمستقبل بإصابة الطفل بسرطان الدم.

وأوضحت حسن خلال مداخلة هاتفية للإعلامية شريهان أبو الحسن ببرنامج ست الحسن، المذاع على فضائية أون تى فى، :” يجب دائما أن نشجع الأم على الرضاعة الطبيعية، ورضاعة الطفل فور ولادته مباشرة من ثدى الأم مهم جدا، إلا فى الحالات التى تمنع الرضاعة”.

وأشارت إلى أنَّ الرضاعة الصناعية خطيرة للغاية، وتهاجم جينات الطفل، موضحى أنَّ الطفل الذى يرضع صناعيًا، كثيرًا ما يصاب بسرطان الدم، وهو ما جاء عبر دراسات كثيرة أن نسبة إصابة الأطفال الذين رضعوا لبنا صناعيا أعلى من الذين رضعوا لبن الأم.

وتابعت:” الدولة تنفق كثيرًا على الألبان الصناعية لتوفيرها للمواطنين، وهو ما يكلف الدولة أموالا باهظة، ولذلك ننصح بضرورة توعية المرأة فى تحسين الرضاعة الطبيعية، وتعليم المرأة كيفية الرضاعة الطبيعية وأهميتها”

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أونا