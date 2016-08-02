بدلًا من لندن.. مصر تستضيف مباراة كأس السوبر الإماراتي 13 سبتمبر

ستقام مباراة كأس السوبر الإماراتية لكرة القدم لأول مرة خارج الإمارات، عندما تحتضن العاصمة المصرية القاهرة النسخة التاسعة منها في 13 سبتمبر المقبل.

وبحسب سكاي نيوز عربية فقد أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم الاثنين عن إقامة المباراة في مصر، حيث ستجمع نسختها التاسعة الأهلي بطل الدوري والجزيرة حامل لقب مسابقة الكأس، على أن تحدد كافة التفاصيل المتعلقة بالحدث في مؤتمر صحفي يعقد في أبوظبي في 7 أغسطس الحالي.

ولم يسبق للكأس السوبر التي انطلقت بحلتها الجديدة عام 2008 أن أقيمت خارج الإمارات، علما أن العاصمة البريطانية لندن كانت مرشحة أيضا لاستضافة المباراة قبل أن يستقر الاختيار على القاهرة.

وسبق للإمارات أن استضافت في 15 أكتوبر الماضي مباراة كأس السوبر المصرية التي جمعت الأهلي والزمالك وانتهت لصالح الأول 3-2.