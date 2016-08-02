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دراسة أمريكية: قريبًا حليب «للصراصير» كوجبة غذائية

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دراسة أمريكية: قريبًا حليب «للصراصير» كوجبة غذائية دراسة أمريكية: قريبًا حليب «للصراصير» كوجبة غذائية

صرصور

إذا كنت ممن شعروا بالملل من تناول الوجبات الخفيفة التقليدية مرارا، فتنصحك أحدث الأبحاث الأمريكية بتجربة أحدث الصيحات الغذائية “حليب الصراصير” الغنى بالعناصر الغذائية الهامة واللازمة لوظائف الجسم.

توصل فريق دولى من العلماء إلى أن حليب الصراصير أكثر قيمة غذائية وفائدة للإنسان من حليب الأبقار، حيث تم تحليل السائل الموجود فى منتصف القناة الهضمية للصراصير، والتى تحمل كميات وفيرة من حليب الصراصير.

وأوضح العلماء أن هذه القناة الهضمية تعمل على إفراز الحليب لتمكن الصراصير من إطعام صغارها، فى الوقت الذى تسعى فيه الأبحاث إلى محاولة إيجاد وسيلة لاستخراج هذا الحليب لتحويله إلى ” سوبر فوود”.

وترجع أسباب اعتقاد العلماء فائدة وأهمية هذا الحليب لصحة الإنسان، لاحتوائه على كل ما يلزم الإنسان من عناصر غذائية من دهون، سكريات، وبروتينات، إلا أن ذلك لا يعنى الاتجاه لإنشاء مزارع لإنتاج حليب الصراصير، بل عزل “المركب البروتينى” القادر على عزل واستنباط مركب البروتين المتواجد فى هذا الحليب، القادر على المساعدة فى حل مشكلة الغذاء فى المستقبل.

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