مستشار ترامب: نشر صور عارية لزوجة المرشح الجمهوري لأنها جميلة

نفى أحد كبار مستشاري الحملة الانتخابية لدونالد ترامب المرشح الجمهورى، في انتخابات الرئاسة الأمريكية القادمة، وجود أية مشكلة بشأن نشر صور عارية لزوجة ترامب فى صحيفة “نيويورك بوست” الأمريكية مؤخرًا.

ونقلت شبكة “سي ان ان” الإخبارية الأمريكية عن جاسون ميللر قوله “إن نشر مثل هذه الصور على غلاف نيويورك بوست يأتي فى اطار الاحتفاء بالجسد الإنساني من الناحية الفنية ، فالسيدة ميلانيا سيدة جميلة وليس هناك شيء محرج بهذا الصدد”.

من جانبه ، قال ترامب ” إن ميلانيا واحدة من أنجح العارضات في العالم ولها صور عديدة ظهرت خلالها على الأغلفة والمجلات الشهيرة والصور العارية التى نشرت لها قديمة تم تصويرها لمجلة أوروبية قبل أن أتعرف بها ، ومثل هذه الصور شائعة فى أوروبا ومسايرة للموضة لدرجة كبيرة”.

وكان ترامب قد تزوج بالعارضة الجميلة ميلانيا عام 2005 التي تعتبر زوجته الثالثة بعد زواج سابق من عارضتين أيضا وهما ايفانا زيلنكوفا ومارلا مابليس.

تجدر الإشارة الى أن ترامب تعرض لانتقادات واسعة النطاق بسبب تعليقاته ذات الطابع الجنسي سواء قبل أو أثناء حملته الانتخابية للفوز بمقعد الرئاسة الأمريكية عن الحزب الجمهوري.

أ ش أ