إيطاليا: الغارات الأمريكية ضد «داعش» في ليبيا إيجابية

قالت الخارجية الإيطالية إن الغارات الجوية التي قام بها الطيران الأمريكي، اليوم الاثنين، ضد مواقع داعش في مدينة سرت الليبية “إيجابية”، حيث أن هدفها ” استعادة السلام والأمن” في ليبيا.

> وأوضحت في بيان لها أن هذه الهجمات تم تنفيذها بناء على طلب من حكومة الوفاق الوطني الليبية وموجهة ضد إرهابيي داعش في مدينة سرت، معقل التنظيم الإرهابي، الواقعة بين طرابلس العاصمة، وبنغازي، ثان أهم المدن الليبية.

وجاء في البيان أن “الغارات تمت بناء على طلب من حكومة الوفاق الوطني، لتقديم الدعم للقوات الموالية للحكومة بهدف المساهمة في إعادة إقرار السلام والأمن في ليبيا”.

وأشادت إيطاليا في هذا الصدد بـ”المجهودات” التي يقوم بها رئيس الوزراء الليبي، فايز السراج، من أجل دحر الإرهاب وتحرير مدينة سرت.

يذكر أن الدعم الإيطالي لليبيا يتركز على العمليات الانسانية لمداواة الجرحى من المقاتلين، وإعادة تشغيل المنشئات الصحية في البلاد.

كانت الولايات المتحدة قد بدأت شن غارات على مواقع داعش في مدينة سرت بناءً على طلب من حكومة الوفاق الوطني الليبية.