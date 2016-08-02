النمسا ترفض تهديد تركيا إزاء التلويح بنقض اتفاقية اللاجئين

رفض وزير خارجية النمسا سباستيان كورتس تهديد وزير الخارجية التركي مولود تشويش أوغلو الذي لوح بنقض اتفاقية اللاجئين المبرمة مع الاتحاد الأوروبي ، في حال عدم تحرير تأشيرة دخول الأتراك إلى منطقة شينجن بحلول شهر أكتوبر القادم.

وشدد كورتس – في تصريح اليوم الاثنين – على أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي عدم السماح بالابتزاز ، مؤكدا وجود شروط واضحة لتحرير تأشيرة الدخول يجب على الجميع تنفيذها دون استثناء.

وأشار كورتس بالتحديد إلى قوانين مكافحة الإرهاب في تركيا ، وهو نفس التوجه الذي أعرب عنه نائب رئيس وزراء ألمانيا سيجمار جابريل ، رافضًا خضوع ألمانيا أو أوروبا للابتزاز التركي.

يُذكر أن العلاقات النمساوية التركية تشهد مؤخرًا حالة من التوتر بسبب خروج مسيرتي تأييد للرئيس التركي نظمها مواطنون أتراك متواجدون بفيينا دون الحصول على تصاريح مسبقة من وزارة الداخلية النمساوية، ما دعا وزارة الخارجية إلى استدعاء السفير التركي وإبلاغه اعتراض الحكومة بسبب ورود معلومات عن تشجيع تركيا لمواطنيها على التظاهر في النمسا، كما أعربت الخارجية النمساوية عن قلقها إزاء مسألة تطبيق سيادة القانون في ظل حملة التطهير الواسعة التي تشهدها تركيا.

أ ش أ