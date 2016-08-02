الأفوكادو يعزز صحة القلب ويقتل الخلايا السرطانية.. خليه وجبتك المفضلة

يعتبر الأفوكادو من أصح الفواكه على مستوى العالم ويطلق عليه اسم "سوبر فوودز"، فهو من العناصر الرئيسية فى النظام الغذائى البريطانى.

وربطت دراسات علمية متعددة الأفوكادو بالفوائد الصحية التى تتراوح بين مكافحة الشيخوخة لدرء أمراض القلب وصولا للسرطان، كما أنه يعالج التهاب المفاصل.

وقال "سو ديملركرايسلر"، اختصاصى التغذية البريطانى، "الأفوكادو هو غذاء غير عادى ويمكن أن يقدم فوائد كبيرة لاحتوائه على الكثير من العناصر الغذائية التى نحتاجها يومياً.

وحسبما ذكر موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يحتوى الأفوكادو على الأحماض الدهنية غير المشبعة الأحادية، قد تكون قادرة على خفض الكولسترول الضار مع تعزيز الجيد منه فى الجسم الذى يعمل على الوقاية من النوبات القلبية.

وأشارت دراسة أجراها باحثون فى جامعة ولاية أوهايو، ونشرت فى عام 2007 ، إلى أن الأفوكادو يساعد على الوقاية من سرطان الفم ومنع الخلايا السرطانية من التطوير.

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