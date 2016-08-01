4 مشروبات تسهل على الأم رضاعة طفلها طبيعيًا.. أبرزها القرفة والكمون

يحتفل العالم ابتداء من اليوم ولمدة أسبوع بالرضاعة الطبيعية، لحث الأمهات على القيام بدورهن فى حماية الأطفال من الأمراض بعد اتباعهن لنظام الرضاعة الطبيعية بدلا من الصناعى.

وتسهيلا على الأم عملية الرضاعة الطبيعية بدون عناء، تقدم الدكتورة "علا محمد" أخصائية التغذية العلاجية وعلاج السمنة والنحافة خطوات سهلة تزيد من حليب الأم لإشباع الطفل من اللبن الصحى، قائلة: وهناك بعض الخطوات السهلة التى يمكن أن تتبعها الأم لزيادة اللبن وإرضاع الطفل بشكل كافٍ، وهى..

1. الكمادات الدافئة..

2. الحلبة..

3. الشمر..

3. بذور الكمون..

4. القرفة..

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>انخفاض وضعف الدورة الدموية فى الثدى هو السبب الرئيسى فى قلة اللبن، وإذا كان هو السبب فيمكن استخدام كمادات دافئة على الثدى قبل الرضاعة لزيادة نشاط الدورة الدموية به، إذ تقوم الأم بتدليك الثدى لمدة خمس دقائق قبل وضع الكمادات، ثم غمس قطعة قماش نظيفة فى ماء دافئ، وعصرها لإزالة الماء الزائد، ثم تدليك المنطقة حول الحلمات، والضغط على الثديين بعد التدلين لمدة من 5- 10 دقائق، ثم ترضع الطفل.>تنقع ملعقة من بذور الحلبة فى كوب من الماء طوال ساعات الليل وفى الصباح تغلى هذه البذور مع المياه لعدة دقائق ثم تصفى الحلبة ويشرب السائل كل صباح حتى تحصل على نتائج إيجابية، ويمكن بدلا من ذلك أن تأخذ كبسولات الحلبة ثلاث مرات يوميا لمدة 10 أيام.>إضافة ملعقة من بذور الشمر إلى كوب واحد من الماء الساخن وتغطيه ثم تتركه لمدة 30 دقيقة، وتصفيته وتشرب الأم السائل مرتين يوميا لمدة شهر، كما يمكن بدلا من ذلك أن تمزج نصف كوب من بذور الشمر وبذور الكمون فى وعاء ثم تطحن هذه المكونات لتصبح مسحوقا ناعما، ثم إضافة ملعقة من هذا الخليط إلى كوب من اللبن ثلاثة مرات يوميا لمدة أسبوع أو أسبوعين حسب الحالة.>خلط ملعقة صغيرة من بذور الكمون مع ملعقة صغيرة من السكر ونضيف هذا الخليط إلى كوب من الحليب وتتناوله يوميا قبل الذهاب إلى الفراش لمدة بضعة أسابيع حتى تتحسن الحالة ويمكن إضافة ملعقتين من بذور الكمون إلى نصف كوب من الماء وتغلى وتصفى ويضاف إلى السائل نصف كوب من الحليب وملعقة من العسل يخلط جيدا ويتم تناوله مرة واحدة يوميا لمدة عدة أسابيع.>خلط قليل من مسحوق القرفة مع ملعقة من العسل ثم إضافتهم إلى كوب من الحليب الدافئ والاستمرار فى تناوله يوميا قبل الذهاب إلى الفراش لمدة شهر أو شهرين.

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