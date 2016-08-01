أمين «القومي للامومة والطفولة» :صندوق رعاية الطفولة يدعم الدور الخدمي للمجلس

قالت أمين عام المجلس القومي للامومة والطفولة، الدكتورة هاله أبو علي، إن إطلاق حملات لتوعية بمخاطر لزواح الأطفال ودمج ذوى الاعاقة ببرماج التنمية الشاملة، فضلا عن انشاء غرفة لاختيار أنواع الاعاقات ودرجاتها وفقا للسياسات العامة التى يقوم المجلس القومي للامومة والطفولة لوضع السياسة العامة للدولة فى تلك الحملات.

وأضاف هاله أبو علي خلال حوارها لبرنامج “ساعة من مصر”، المذاع على قناة “الغد” الإخبارية، مع الإعلامي خالد عاشور، أن المجلس القومي لديه خط ساخن لنجدة الطفل يتلقى جميع البلاغات المتعلقة بكل الأطفال على مدار الأسبوع على الرقم 16000.

وأوضحت أن القومي للأمومة، وقع بروتوكولا مع شئون الإعاقة لإعادة دمج الطفل المعاق داخل المجتمع دون تمييز، مشيرة إلى أن المجلس يسعى لتوعية المجتمع ببرامج حقوق الطفل المعاق، وتابعت: “لم يتحقق بعد المأمول من ملف حماية ذوى الاعاقة.”

وأكدت أن مجلس الوزراء أصدر قرارا بانشاء صندوق لرعاية الامومة والطفولة دعما من الحكومة للمجلس القومي الذى بات لديه متسع لتقديم الخدمات من خلال الصناديق المخصصة للتبرعات العينية والمادية وفقا لسياسة واضحة تعتمد على انشاء دور للرعاية والمستشفيات.