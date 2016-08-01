عبد العال: منح الجنسية المصرية للمستثمرين الأجانب يهدد الأمن القومي

استبعد البرلماني سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، صدور قرار حكومي يتيح منح الجنسية المصرية لكل مستثمر يقوم بوضع وديعة دولارية في مصر لمدة 5 سنوات : ” احنا مش ها نطرح الجنسية المصرية للبيع فى السوبر ماركت”.

وأضاف عبد العال، خلال حواره ببرنامج “ساعة من مصر”، المذاع على قناة “الغد” الإخبارية، مع الإعلامي خالد عاشور، أن وجود مثل هذه القرارات تهدد الأمن القومي خاصة أنه ذلك سيتيح لأي مستثمر إسرائيلي.

وطالب عبد العال، الحكومة بوضع خطة لرفع الانتاج لانعاش الاقتصاد المصري، متسائلًا عن مصير المساعدات التى تلقتها الحكومة من الأشقاء فى الوطن العربي، مشيرًا إلى أن مثل هذه الاقتراحات لا تحل أزمة الدولار الذي بات شحيحًا فى الأسواق المصرية.