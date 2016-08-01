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عبد العال: منح الجنسية المصرية للمستثمرين الأجانب يهدد الأمن القومي

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عبد العال: منح الجنسية المصرية للمستثمرين الأجانب يهدد الأمن القومي عبد العال: منح الجنسية المصرية للمستثمرين الأجانب يهدد الأمن القومي

لبرلماني سيد عبد العال

استبعد البرلماني سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، صدور قرار حكومي يتيح منح الجنسية المصرية لكل مستثمر يقوم بوضع وديعة دولارية في لمدة 5 سنوات : ” احنا مش ها نطرح الجنسية المصرية للبيع فى السوبر ماركت”.

وأضاف عبد العال، خلال حواره ببرنامج “ساعة من مصر”، المذاع على قناة “الغد” ، مع الإعلامي خالد عاشور، أن وجود مثل هذه القرارات تهدد الأمن القومي خاصة أنه ذلك سيتيح لأي مستثمر إسرائيلي.

وطالب عبد العال، بوضع خطة لرفع الانتاج لانعاش الاقتصاد المصري، متسائلًا عن مصير المساعدات التى تلقتها الحكومة من الأشقاء فى الوطن العربي، مشيرًا إلى أن مثل هذه الاقتراحات لا تحل أزمة الدولار الذي بات شحيحًا فى الأسواق المصرية.

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