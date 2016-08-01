أخبار عاجلة

«علي دقات الطبول» شهداء الكنيسة المرقسية يصلون مثواهم الاخير -
المجلس النرويجي للاجئين: قرى جنوب السودان أصبحت على حافة المجاعة -
إطلاق سراح زعيم المعارضة الروسي نافالني بعد أسبوعين من الاحتجاز -
برلين تصر على رحيل الأسد وتستبعد حلا سلميا للأزمة السورية تحت قيادته -
المنوفية تستعد للانتخابات على مقعد "السادات" بدائرة تلا والشهداء.. غدًا -
بالصور.. حمدين صباحي يشارك في جنازة مصطفى خضير ببورسعيد -
بالصور.. وقفة بجامعة المنيا للتنديد بتفجيري طنطا والإسكندرية -
تصفية 7 أعضاء بخلية إرهابية في قرية عرب العوامر بأسيوط -
بالصور.. ملكة جمال فتحت الباب لتستلم شوكولاته.. فنالت رصاصة -
«إيناسيو» يعلن قائمة الزمالك لمواجهة إنبي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

مقتل إيرانيين بينهم ضابط مدفعية في معارك بحلب وحماة

Google+ Print
مقتل إيرانيين بينهم ضابط مدفعية في معارك بحلب وحماة مقتل إيرانيين بينهم ضابط مدفعية في معارك بحلب وحماة

أرشيفية

لقي ضابط مدفعية بالجيش الإيراني يدعى الملازم “محمد مرادي” مصرعه اليوم الاثنين في معركة حلب، وكذا عنصر الحرس الثوري محمود نريماني الذي قتل بمعارك في ريف حماة.

ونقلت قناة العربية عن مسؤول العلاقات العامة في مدفعية الوحدة 22 بالجيش الإيراني بمحافظة أصفهان قوله “إن الملازم مرادي, وهو من مدينة «شهرضا» التابعة لمحافظة أصفهان، قد تم إرساله قبل 42 يوما مع 8 عناصر آخرين من زملائه إلى سوريا وقتل في معارك مع المعارضة السورية بحلب”.

وأشار إلى أن “محمود نريماني” وهو من منتسبي الحرس الثوري الإيراني بمدينة “كرج” مركز محافظة “ألبرز” وسط إيران لقي مصرعه أمس في مواجهات مع المعارضة السورية بريف حماة.

يشار إلى أنه عقب مقتل ضابط المدفعية الإيرانية بلغ عدد قتلى الجيش الإيراني الذين تم إرسالهم ضمن وحدات قوات خاصة تعرف بـ “القبعات الخضراء” إلى سوريا في أبريل الماضي إلى 7 ضباط وقتلى الحرس الثوري إلى أكثر من 400 ضابط وجندي منذ تجدد معارك حلب وريفها في سبتمبر الماضي.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الواحدة ظهرًا مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الواحدة ظهرًا مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017

الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017