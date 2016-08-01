مقتل إيرانيين بينهم ضابط مدفعية في معارك بحلب وحماة

لقي ضابط مدفعية بالجيش الإيراني يدعى الملازم “محمد مرادي” مصرعه اليوم الاثنين في معركة حلب، وكذا عنصر الحرس الثوري محمود نريماني الذي قتل بمعارك في ريف حماة.

ونقلت قناة العربية الإخبارية عن مسؤول العلاقات العامة في مدفعية الوحدة 22 بالجيش الإيراني بمحافظة أصفهان قوله “إن الملازم مرادي, وهو من مدينة «شهرضا» التابعة لمحافظة أصفهان، قد تم إرساله قبل 42 يوما مع 8 عناصر آخرين من زملائه إلى سوريا وقتل في معارك مع المعارضة السورية بحلب”.

وأشار إلى أن “محمود نريماني” وهو من منتسبي الحرس الثوري الإيراني بمدينة “كرج” مركز محافظة “ألبرز” وسط إيران لقي مصرعه أمس في مواجهات مع المعارضة السورية بريف حماة.

يشار إلى أنه عقب مقتل ضابط المدفعية الإيرانية بلغ عدد قتلى الجيش الإيراني الذين تم إرسالهم ضمن وحدات قوات خاصة تعرف بـ “القبعات الخضراء” إلى سوريا في أبريل الماضي إلى 7 ضباط وقتلى الحرس الثوري إلى أكثر من 400 ضابط وجندي منذ تجدد معارك حلب وريفها في سبتمبر الماضي.

أ ش أ