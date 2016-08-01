نشرة «ONA»|«القرموطي» يوجه رسالة لـ«ساويرس وألبرت»..و«ريهام» تعود للنهار..و«المغنواتي»على «شعبي أف أم»



> إعداد – إنجي لطفي

تقدم وكالة «ONA» للأنباء نشرتها الإخبارية الخاصة بوسائل الإعلام، وبرامج «التوك شو»، وغيرها التي تعرض على الشاشات المصرية.

ففي البداية، تعود الإعلامية، ريهام سعيد، مقدمة برنامج صبايا الخير الليلة، على شاشة «النهار وان»، حيث تدور الحلقة عن الجرائم في المجتمع المصري.. للمزيد اضغط هنا

من ناحية أخرى، قال الإعلامي جابر القرموطي مقدم برنامج «مانشيت القرموطي»، المذاع على شاشة العاصمة 2، خلال حواره مع وكالة «ONA»، إنه سيتوجه برسالة لرجل الأعمال نجيب ساويرس، مقرر أن تكون ثاني حلقات البرنامج الجديد.. للمزيد اضغط هنا

وتوجه الإعلامي جابر القرموطي، مقدم برنامج «مانشيت» على شاشة العاصمة 2، برسالة إلى الإعلامي «ألبرت شفيق» قائلاً:« أنت رئيس قناة لن يتكرر».. للمزيد اضغط هنا

في سياق آخر، قال الإذاعي ماهر عبد العزيز، رئيس شركة راديو النيل، في تصريح خاص لوكالة «ONA»، إن الشبكة والتي تشتمل على محطة نغم «اف ام»، و«ميجا اف ام»، و«هيتس»، و«شعبي اف ام»، استعدت للاحتفال بقناة السويس، 6 أغسطس المقبل.. للمزيد اضغط هنا

وأعلن الإعلامي خالد فتوح رئيس محطة شعبي اف ام، اليوم الإثنين، في تصريح خاص لـ«ONA» أن المحطة بدأت التحضير لبرامج جديدة من بينها برنامج ” المغنواتي ” من تقديم الفنان أحمد إبراهيم، موضحًا أنه سيتم تقديمه أسبوعيًا.. للمزيد اضغط هنا