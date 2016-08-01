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نشرة «ONA»|«القرموطي» يوجه رسالة لـ«ساويرس وألبرت»..و«ريهام» تعود للنهار..و«المغنواتي»على «شعبي أف أم»

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من اليمين الإعلاميون : جابر القرموطي - وألبرت شفيق - وريهام سعيد

من اليمين الإعلاميون : جابر القرموطي – وألبرت شفيق – وريهام سعيد


> إعداد – إنجي لطفي

تقدم وكالة «ONA» للأنباء نشرتها الخاصة بوسائل الإعلام، وبرامج «التوك شو»، وغيرها التي تعرض على الشاشات المصرية.

ففي البداية، تعود الإعلامية، ريهام سعيد، مقدمة برنامج صبايا الخير الليلة، على شاشة «النهار وان»، حيث تدور الحلقة عن الجرائم في المجتمع المصري.. للمزيد اضغط هنا 

ريهام سعيد

ريهام سعيد

من ناحية أخرى، قال الإعلامي جابر القرموطي مقدم برنامج «مانشيت القرموطي»، المذاع على شاشة العاصمة 2، خلال حواره مع وكالة «ONA»، إنه سيتوجه برسالة لرجل الأعمال نجيب ساويرس، مقرر أن تكون ثاني حلقات البرنامج الجديد.. للمزيد اضغط هنا 

جابر القرموطي - أرشيفية

جابر القرموطي – أرشيفية

وتوجه الإعلامي جابر القرموطي، مقدم برنامج «مانشيت» على شاشة العاصمة 2، برسالة إلى الإعلامي «ألبرت شفيق» قائلاً:« أنت رئيس قناة لن يتكرر».. للمزيد  اضغط هنا 

رجل الأعمال ألبرت شفيق

الإعلامي ألبرت شفيق

في سياق آخر، قال الإذاعي ماهر عبد العزيز، رئيس شركة راديو النيل، في تصريح خاص لوكالة «ONA»، إن الشبكة والتي تشتمل على محطة نغم «اف ام»، و«ميجا اف ام»، و«هيتس»، و«شعبي اف ام»، استعدت للاحتفال بقناة السويس، 6 أغسطس المقبل.. للمزيد اضغط هنا 

الإذاعي ماهر عبد العزيز- رئيس شركة راديو النيل

الإذاعي ماهر عبد العزيز- رئيس شركة راديو النيل

وأعلن الإعلامي خالد فتوح رئيس محطة شعبي اف ام، اليوم الإثنين، في تصريح خاص لـ«ONA» أن المحطة بدأت التحضير لبرامج جديدة من بينها برنامج ” المغنواتي ” من تقديم الفنان أحمد إبراهيم، موضحًا أنه سيتم تقديمه أسبوعيًا.. للمزيد اضغط هنا 

الإعلامي خالد فتوح - رئيس محطة شعبي اف ام

الإعلامي خالد فتوح – رئيس محطة شعبي اف ام

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أونا

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