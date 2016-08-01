فيديو.. الخارجية عن مقتل شاب مصري في ألمانيا : «مات منتحرًا »

قال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن وفاة المواطن المصري الذي كان محتجزًا داخل أحد السجون الألمانية كانت بسبب اقدامه على الانتحار، نافيًا وجود أي معلومات تشير إلى تعذيبه في السجون.

وأشار أبو زيد إلى أن القنصلية المصرية في فرانكفورت علمت بالواقعة عندما أعلن والده في وسائل الإعلام موضحًا أن السطات الألمانية لم تخطر الخارجية المصرية، لافتًا إلى أن ممثل عن القنصلية المصرية سيشارك في التحقيق ومعرفة سبب ألقاء القبض عليه وأسباب الوفاة.

وكشف المتحدث باسم الخارجية أن المواطن المصري كان محتجرًا بتهمة السرقة وحكم عليه بالإحتجاز لمدة عام، وحاول الانتحار، كما أنه طلب كتابة بعدم إخطار القنصلية أو السفارة المصرية بسبب احتجازه، مؤكدًا أنه تم إطلاع الجانب المصري على ورق مكتوب عن أسباب سجنه أو التهم الموجهه اليه.

" frameborder="0">