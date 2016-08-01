بعد سفارة إنجلترا - سفارة ألمانيا تحتفي برمضان صبحي

احتفت السفارة الألمانية بالقاهرة يوم الاثنين برمضان صبحي لاعب ستوك سيتي الجديد عند زيارته للسفارة.

رمضان صبحي أتم انتقاله من الأهلي إلى ستوك سيتي ويستعد للسفر إلى إنجلترا خلال أيام.

فريق ستوك سيتي يتواجد حاليا في الولايات المتحدة في معسكر ينتهي خلال ساعات قبل أن تعود بعثة النادي إلى إنجلترا الأربعاء، ثم مواجهة هامبورج في ألمانيا السبت.

ونشرت الصفحة الرسمية للسفارة الألمانية بمصر صورا لرمضان صبحي بمقر السفارة بعد استلام تأشيرة دخوله إلى ألمانيا.

لاعب منتخب مصر الشاب يغادر إلى إنجلترا يوم الأربعاء على أن يرافق بعثة الفريق لألمانيا للمواجهة الودية الأخيرة قبل انطلاق الدوري الإنجليزي أمام هامبورج.

كان مسؤولو السفارة البريطانية في القاهرة قد فعلوا الأمر نفسه أثناء زيارة رمضان صبحي لاستلام تأشيرة دخوله لإنجلترا.