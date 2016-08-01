أخبار عاجلة

بالفيديو.. 6 استخدامات غير تقليدية للمكواة.. منها "تسخين السندوتشات" -
مجلس وزراء الداخلية العرب يدين الهجوم على كنيستين في طنطا والإسكندرية -
الأخبار - تشييع جثامين شهداء الكنيسة المرقسية بالإسكندرية في دير مارمينا -
الأخبار - تشييع شاب استشهد متأثرا بإصابته في الهجوم الإرهابي بكنيسة مارجرجس بطنطا أمس -
«علي دقات الطبول» شهداء الكنيسة المرقسية يصلون مثواهم الاخير -
المجلس النرويجي للاجئين: قرى جنوب السودان أصبحت على حافة المجاعة -
إطلاق سراح زعيم المعارضة الروسي نافالني بعد أسبوعين من الاحتجاز -
برلين تصر على رحيل الأسد وتستبعد حلا سلميا للأزمة السورية تحت قيادته -
المنوفية تستعد للانتخابات على مقعد "السادات" بدائرة تلا والشهداء.. غدًا -
بالصور.. حمدين صباحي يشارك في جنازة مصطفى خضير ببورسعيد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

بعد سفارة إنجلترا - سفارة ألمانيا تحتفي برمضان صبحي

Google+ Print
بعد سفارة إنجلترا - سفارة ألمانيا تحتفي برمضان صبحي بعد سفارة إنجلترا - سفارة ألمانيا تحتفي برمضان صبحي

احتفت السفارة الألمانية بالقاهرة يوم الاثنين برمضان صبحي لاعب ستوك سيتي الجديد عند زيارته للسفارة.

رمضان صبحي أتم انتقاله من الأهلي إلى ستوك سيتي ويستعد للسفر إلى إنجلترا خلال أيام.

فريق ستوك سيتي يتواجد حاليا في الولايات المتحدة في معسكر ينتهي خلال ساعات قبل أن تعود بعثة النادي إلى إنجلترا الأربعاء، ثم مواجهة هامبورج في ألمانيا السبت.

ونشرت الصفحة الرسمية للسفارة الألمانية بمصر صورا لرمضان صبحي بمقر السفارة بعد استلام تأشيرة دخوله إلى ألمانيا.

لاعب منتخب الشاب يغادر إلى إنجلترا يوم الأربعاء على أن يرافق بعثة الفريق لألمانيا للمواجهة الودية الأخيرة قبل انطلاق الدوري الإنجليزي أمام هامبورج.

كان مسؤولو السفارة البريطانية في القاهرة قد فعلوا الأمر نفسه أثناء زيارة رمضان صبحي لاستلام تأشيرة دخوله لإنجلترا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
خبراء: إعلان حالة الطوارئ يعيد الاقتصاد المصري للخلف

خبراء: إعلان حالة الطوارئ يعيد الاقتصاد المصري للخلف

بابا الفاتيكان يزور مصر في موعده رغم «تفجيرات الكنائس»

بابا الفاتيكان يزور مصر في موعده رغم «تفجيرات الكنائس»

وزير الصناعة يصدر قرارًا بتشكيل مجلس الأعمال المصري الزامبي

وزير الصناعة يصدر قرارًا بتشكيل مجلس الأعمال المصري الزامبي

مرصد الفتاوى التكفيرية يشيد بقرار تشكيل مجلس لمواجهة التطرف في مصر

مرصد الفتاوى التكفيرية يشيد بقرار تشكيل مجلس لمواجهة التطرف في مصر