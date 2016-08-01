أخبار عاجلة

بالفيديو.. 6 استخدامات غير تقليدية للمكواة.. منها "تسخين السندوتشات" -
مجلس وزراء الداخلية العرب يدين الهجوم على كنيستين في طنطا والإسكندرية -
الأخبار - تشييع جثامين شهداء الكنيسة المرقسية بالإسكندرية في دير مارمينا -
الأخبار - تشييع شاب استشهد متأثرا بإصابته في الهجوم الإرهابي بكنيسة مارجرجس بطنطا أمس -
«علي دقات الطبول» شهداء الكنيسة المرقسية يصلون مثواهم الاخير -
المجلس النرويجي للاجئين: قرى جنوب السودان أصبحت على حافة المجاعة -
إطلاق سراح زعيم المعارضة الروسي نافالني بعد أسبوعين من الاحتجاز -
برلين تصر على رحيل الأسد وتستبعد حلا سلميا للأزمة السورية تحت قيادته -
المنوفية تستعد للانتخابات على مقعد "السادات" بدائرة تلا والشهداء.. غدًا -
بالصور.. حمدين صباحي يشارك في جنازة مصطفى خضير ببورسعيد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

كونتي: الغياب عن دوري الأبطال مفيد لتشيلسي

Google+ Print
كونتي: الغياب عن دوري الأبطال مفيد لتشيلسي كونتي: الغياب عن دوري الأبطال مفيد لتشيلسي

أبدى أنطونيو كونتي المدير الفني لتشيلسي الإنجليزي شعوره بالحزن لغياب فريقه عن المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وتحدث كونتي لصحيفة Evening Standard الإنجليزية قائلا "شعور غريب ينتابني بسبب عدم المشاركة في دوري الأبطال فأنا معتاد على اللعب في هذه البطولة".

قبل أن يستدرك"عدم مشاركة تشيلسي في دوري الأبطال يمنحني فرصة جيدة لقضاء وقت أطول في تدريب الفريق طوال الأسبوع وهذا يمنحنا أفضلية في الدوري".

واستكمل"سنحاول الظهور بشكل أفضل في الدوري والدخول في منافسة قوية من أجل العودة لدوري الأبطال".

ويغيب تشيلسي عن المشاركة في دوري أبطال أوروبا بعدما احتل المركز العاشر في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي.

ويفتتح تشيلسي مبارياته في الدوري الإنجليزي هذا الموسم بمواجهة وست هام يونايتد يوم 15 أغسطس الجاري.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع