كونتي: الغياب عن دوري الأبطال مفيد لتشيلسي

أبدى أنطونيو كونتي المدير الفني لتشيلسي الإنجليزي شعوره بالحزن لغياب فريقه عن المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وتحدث كونتي لصحيفة Evening Standard الإنجليزية قائلا "شعور غريب ينتابني بسبب عدم المشاركة في دوري الأبطال فأنا معتاد على اللعب في هذه البطولة".

قبل أن يستدرك"عدم مشاركة تشيلسي في دوري الأبطال يمنحني فرصة جيدة لقضاء وقت أطول في تدريب الفريق طوال الأسبوع وهذا يمنحنا أفضلية في الدوري".

واستكمل"سنحاول الظهور بشكل أفضل في الدوري والدخول في منافسة قوية من أجل العودة لدوري الأبطال".

ويغيب تشيلسي عن المشاركة في دوري أبطال أوروبا بعدما احتل المركز العاشر في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي.

ويفتتح تشيلسي مبارياته في الدوري الإنجليزي هذا الموسم بمواجهة وست هام يونايتد يوم 15 أغسطس الجاري.