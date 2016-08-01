«المجموعة الاقتصادية » تبحث خطط النهوض بهيئة السكك الحديدية وتطويرها

ترأس المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اليوم الاثنين، اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية بحضور محافظ البنك المركزي، ووزراء التخطيط، والتموين، والكهرباء، والتعاون الدولي، والبترول، والتجارة والصناعة، والنقل، والمالية، وقطاع الأعمال العام، والسياحة، والاستثمار.

وتقرر – خلال الاجتماع – التنسيق بين محافظ البنك المركزي ووزارة النقل لتدبير النقد الأجنبي اللازم لإعادة تشغيل جرارات السكة الحديد الجاري إصلاحها، وذلك في إطار الخطة المتكاملة لتطوير هذا المرفق الهام.

وفى إطار التعاون المثمر مع شركة جنرال اليكتريك تم الاتفاق على إعداد مذكرة تفاهم بين وزارة النقل «هيئة السكك الحديدية»، والشركة لتوريد وتصنيع 100 جرار للسكة الحديد، كما تم التأكيد على ضرورة تحديد أولويات التعاون مع الشركة “جنرال اليكتريك ” خلال المرحلة المقبلة في مختلف المجالات، خاصة مجال تطوير شبكات نقل الكهرباء ومحطات توليد الطاقة من الرياح والفحم.

أ ش أ