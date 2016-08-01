وزير الزراعة: السيسي حريص على دعم قطاع الزراعة وتحقيق الأمن الغذائي

أكد الدكتور عصام فائد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى حريص على دعم قطاع الزراعة وتحقيق الأمن الغذائي.

وأضاف وزير الزراعة – في كلمته خلال ورشة عمل تطوير منظومة الزراعة والانتاج الحيوانى عقدت ضمن فاعليات برنامج نموزج محاكاة الحكومة المصرية الذى ينظمه البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة – أن مشروع المليون ونصف فدان يشمل ايضا أنشطة زراعية وحيوانية وسمكية ،لافتا الى انه تمت دراسة التركيب المحصولى فى 13 منطقة يشملها المشروع.

وأوضح الوزير، أن استقرار سيناء يرتكز على التنمية، لافتًا إلى أن مشروع المليون ونصف فدان يستهدف تحقيق الأمن الغذائى فى مصر.

وأضاف أن المشروع يشكل قيمة مضافة للزراعة في مصر، منوهًا إلى ان وفدا زراعيا سوف يسافر الى هولندا والمجر أسبانيا للتعرف على خبرات تلك الدول فى ترشيد استهلاك المياه والزراعة.

وقال إن الوزارة حريصةعلى تطوير معهد بحوث الامصال الحيوانية لحماية الثروة الحيوانية فى مصر ،مشددا على أنه يتم فحص كافة المحاصيل والاغذية المستوردة فى مصر لضمان سلامتها وحفاظا على صحة المصريين . وأوضح ان ان مجلس الوزراء قرر انشاء هيئة مستقلة لضمان سلامة الغذاء تشارك فيها كافة الجهات المعنية .

من ناحية أخرى، ركزت الورقة البحثية التى نوقشت خلال ورشة العمل حول منظومة الزراعة والانتاج الحيوانى على مشروع المليون ونصف فدان واثاره فى تضاعف الاستثمارات فى مصر ودور الطب البيطرى الوقائى .

ووفقا لورقة العمل يستهدف مشروع المليون ونصف فدان اعادة توزيع السكان وتحقيق الأمن الغذائي وزيادة الانتاج الحيواني، والمشروع القومي للاكتفاء الذاتي من اللحوم والأسماك.

أ ش أ