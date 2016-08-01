9 أسماء جديدة في قائمة الزمالك لمواجهة الإسماعيلي

أعلن محمد صلاح المدير الفني المؤقت للزمالك عن قائمة فريقه لمواجهة الإسماعيلي في نصف نهائي كأس مصر يوم الأربعاء المقبل.

وضمت القائمة تسعة أسماء جديدة ما بين صفقات ولاعبين عائدين بعد انتهاء إعاراتهم، والتي ضمت 22 لاعبا.

ويغيب عن القائمة محمود جنش للإصابة وحازم إمام تنفيذا لعقوبة الإيقاف وحمادة طلبة المنتقل للمصري ومحمد عادل جمعة لأسباب فنية.

والتالي القائمة كاملة:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - عمر صلاح

الدفاع: علي فتحي - محمد ناصف - أسامة إبراهيم - حسني فتحي - علي جبر - أحمد دويدار - شوقي السعيد - رمزي خالد - إسلام جمال

الوسط: أحمد توفيق - طارق حامد - محمود عبد العاطي "دونجا" - إبراهيم صلاح - معروف يوسف - أيمن حفني - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - مصطفى فتحي.

الهجوم: باسم مرسي - إيمانويل مايوكا - أحمد جعفر