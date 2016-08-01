إيرادات فيلم”avatar”تصل إلى 2.7 مليار دولار

فاقت إيرادات فيلم “avatar” جميع التوقعات، فبعد طرح الفيلم بـ7 سنوات استمر فى تحقيق نجاحات مذهلة، إذ بلغت إيراداته مؤخرا 2 مليار و700 مليون دولار حول العالم، متخطيا إيرادات أشهر أفلام السينما الأمريكية “titanic” الذى حقق 2 مليار و180 مليون دولار حول العالم.

وتدور أحداث الفيلم حول قصة جندى أمريكى قعيد يتم إرساله إلى قمر بعيد فى الفضاء يسمى “باندورا”، الكوكب الذى تسكنه كائنات مسالمة زرقاء اللون تسمى “نافيى”، يبلغ طولها حوالى 3 أمتار، وكانت تعيش بأمن واستقرار قبل وصول البشر الذين جاءوا للتنقيب عن معدن ثمين جدا فى هذا الكوكب.

والمشروع مبنى على أساس صنع كائنات مشابهة لكائنات “باندورا”، وإسكانها بروح الإنسان وذلك لدراسة حياة هذه الكائنات وAvatar ومن إخراج جميس كاميرون.