البابا تواضروس الثاني يستقبل وفدًا من الكنيسة الإثيوبية

استقبل البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الاثنين، وفدًا من الكنيسة الإثيوبية ضم الأنبا لوكاس سكرتير المجمع المقدس للكنيسة الإثيوبية يرافقه القس أبرآم والقس دسيلين، وهما مسؤولان عن الجالية الإثيوبية المسيحية بمصر.

حضر اللقاء الأنبا بيمن أسقف نقادة وقوص ومنسق العلاقات بين الكنيستين القبطية المصرية والإثيوبية.

ويزور الأنبا لوكاس القاهرة حاليا لتفقد المسيحيين الإثيوبيين المقيمين بها، حيث صلى معهم قداسا وقام بترسيم كاهن جديد لهم وعقد معهم لقاء عاما بالمركز الثقافي القبطي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية كما زار عدد من الأديرة والكنائس القبطية.

أ ش أ