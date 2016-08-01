تشكيل الأهلي - السعيد يعود أساسيا.. مروان ومعلول ونيدفيد على مقاعد البدلاء

عاد عبد الله السعيد صانع ألعاب الأهلي لقيادة الفريق بعد فترة غياب طويلة بسبب الإصابة التي تعرض لها أمام الداخلية.

ويلعب عبد السعيد أساسيا مع الأهلي أمام سموحة في ربع نهائي كأس مصر في المباراة التي تقام بملعب الجيش في السويس.

ويجلس الظهير الأيسر التونسي علي معلول بجانب المهاجم مروان محسن وكريم نيدفيد على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل الأهلي كاملا كالآتي:

المرمى: أحمد عادل.

الدفاع: أحمد فتحي – رامي ربيعة – سعد سمير – صبري رحيل.

الوسط: حسام غالي – حسام عاشور – عبد الله السعيد – وليد سليمان – مؤمن زكريا.

الهجوم: عمرو جمال.

أما البدلاء فهم: محمد الشناوي - محمد نجيب - علي معلول - مروان محسن - كريم نيدفيد - عماد متعب - محمد هاني