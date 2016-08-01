تشكيل سموحة - دياورا يقود الهجوم.. وغياب باقي الصفقات

كشف جورفان فييرا المدير الفني لسموحة عن تشكيل فريقه الذي يلعب يوم الاثنين أمام الأهلي في ربع نهائي كأس مصر.

ودفع المدرب البرازيلي بالمهاجم البوركيني بانو دياورا المنضم حديثا لسموحة قادما من شبيبة القبائل الجزائري.

وجاء تشكيل سموحة الكامل كالآتي:

المرمى: مهدي سليمان.

الدفاع: كواكو مانسو - السيد فريد – محمود عزت – أيمن أشرف.

الوسط:– أحمد حمص – محمود سيد- أحمد نبيل مانجا.

الهجوم: بانو دياورا – حسام باولو– أحمد تمساح.

بينما تضم مقاعد بدلاء سموحة كل من: أحمد يحيى – خالد سطوحي – محمود فتحي – عمرو المنوفي – إسلام محارب – هاني العجيزي – حسام حسن.