أخبار عاجلة

«علي دقات الطبول» شهداء الكنيسة المرقسية يصلون مثواهم الاخير -
المجلس النرويجي للاجئين: قرى جنوب السودان أصبحت على حافة المجاعة -
إطلاق سراح زعيم المعارضة الروسي نافالني بعد أسبوعين من الاحتجاز -
برلين تصر على رحيل الأسد وتستبعد حلا سلميا للأزمة السورية تحت قيادته -
المنوفية تستعد للانتخابات على مقعد "السادات" بدائرة تلا والشهداء.. غدًا -
بالصور.. حمدين صباحي يشارك في جنازة مصطفى خضير ببورسعيد -
بالصور.. وقفة بجامعة المنيا للتنديد بتفجيري طنطا والإسكندرية -
تصفية 7 أعضاء بخلية إرهابية في قرية عرب العوامر بأسيوط -
بالصور.. ملكة جمال فتحت الباب لتستلم شوكولاته.. فنالت رصاصة -
«إيناسيو» يعلن قائمة الزمالك لمواجهة إنبي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

تشكيل سموحة - دياورا يقود الهجوم.. وغياب باقي الصفقات

Google+ Print
تشكيل سموحة - دياورا يقود الهجوم.. وغياب باقي الصفقات تشكيل سموحة - دياورا يقود الهجوم.. وغياب باقي الصفقات

كشف جورفان فييرا المدير الفني لسموحة عن تشكيل فريقه الذي يلعب يوم الاثنين أمام الأهلي في ربع نهائي كأس .

ودفع المدرب البرازيلي بالمهاجم البوركيني بانو دياورا المنضم حديثا لسموحة قادما من شبيبة القبائل الجزائري.

وجاء تشكيل سموحة الكامل كالآتي:

المرمى: مهدي سليمان.

الدفاع: كواكو مانسو - السيد فريد – محمود عزت – أيمن أشرف.

الوسط:– أحمد حمص – محمود سيد- أحمد نبيل مانجا.

الهجوم: بانو دياورا – حسام باولو– أحمد تمساح.

بينما تضم مقاعد بدلاء سموحة كل من: أحمد يحيى – خالد سطوحي – محمود فتحي – عمرو المنوفي – إسلام محارب – هاني العجيزي – حسام حسن.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
خبراء: إعلان حالة الطوارئ يعيد الاقتصاد المصري للخلف

خبراء: إعلان حالة الطوارئ يعيد الاقتصاد المصري للخلف

بابا الفاتيكان يزور مصر في موعده رغم «تفجيرات الكنائس»

بابا الفاتيكان يزور مصر في موعده رغم «تفجيرات الكنائس»

وزير الصناعة يصدر قرارًا بتشكيل مجلس الأعمال المصري الزامبي

وزير الصناعة يصدر قرارًا بتشكيل مجلس الأعمال المصري الزامبي

مرصد الفتاوى التكفيرية يشيد بقرار تشكيل مجلس لمواجهة التطرف في مصر

مرصد الفتاوى التكفيرية يشيد بقرار تشكيل مجلس لمواجهة التطرف في مصر