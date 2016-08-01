نداء خاص من حازم إمام لإدارة الزمالك بسبب حمادة طلبة

يرى حازم إمام أحد أساطير نادي الزمالك أن حمادة طلبة مدافع الفريق المنتقل حديثا للمصري البورسعيدي يستحق التكريم من إدارة القلعة البيضاء.

وانتقل طلبة إلى المصري البورسعيدي يوم الأحد في صفقة انتقال حر بعد أربعة مواسم قضاها مع الزمالك.

وقال حازم إمام لقناة الحياة يوم الاثنين: "إدارة الزمالك تعمل دائما لصالح النادي ويجب ألا يفوتهم تقديم لفتة طيبة نحو حمادة طلبة بعد رحيله".

وأضاف "لابد من تكريم هذا اللاعب على كل ما قدمه للزمالك خلال السنوات الأخيرة، فقد عاش في القلعة البيضاء طوال المواسم الأربعة بدون أن يتسبب في أي مشاكل".

ويرجع قائد الزمالك السابق نداءه لإدارة الزمالك بسبب كل ما قدمه طلبة للفريق بكل إخلاص.