أخبار عاجلة

بالفيديو.. 6 استخدامات غير تقليدية للمكواة.. منها "تسخين السندوتشات" -
مجلس وزراء الداخلية العرب يدين الهجوم على كنيستين في طنطا والإسكندرية -
الأخبار - تشييع جثامين شهداء الكنيسة المرقسية بالإسكندرية في دير مارمينا -
الأخبار - تشييع شاب استشهد متأثرا بإصابته في الهجوم الإرهابي بكنيسة مارجرجس بطنطا أمس -
«علي دقات الطبول» شهداء الكنيسة المرقسية يصلون مثواهم الاخير -
المجلس النرويجي للاجئين: قرى جنوب السودان أصبحت على حافة المجاعة -
إطلاق سراح زعيم المعارضة الروسي نافالني بعد أسبوعين من الاحتجاز -
برلين تصر على رحيل الأسد وتستبعد حلا سلميا للأزمة السورية تحت قيادته -
المنوفية تستعد للانتخابات على مقعد "السادات" بدائرة تلا والشهداء.. غدًا -
بالصور.. حمدين صباحي يشارك في جنازة مصطفى خضير ببورسعيد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

نداء خاص من حازم إمام لإدارة الزمالك بسبب حمادة طلبة

Google+ Print
نداء خاص من حازم إمام لإدارة الزمالك بسبب حمادة طلبة نداء خاص من حازم إمام لإدارة الزمالك بسبب حمادة طلبة

يرى حازم إمام أحد أساطير نادي الزمالك أن حمادة طلبة مدافع الفريق المنتقل حديثا للمصري البورسعيدي يستحق التكريم من إدارة القلعة البيضاء.

وانتقل طلبة إلى المصري البورسعيدي يوم الأحد في صفقة انتقال حر بعد أربعة مواسم قضاها مع الزمالك.

وقال حازم إمام لقناة الحياة يوم الاثنين: "إدارة الزمالك تعمل دائما لصالح النادي ويجب ألا يفوتهم تقديم لفتة طيبة نحو حمادة طلبة بعد رحيله".

وأضاف "لابد من تكريم هذا اللاعب على كل ما قدمه للزمالك خلال السنوات الأخيرة، فقد عاش في القلعة البيضاء طوال المواسم الأربعة بدون أن يتسبب في أي مشاكل".

ويرجع قائد الزمالك السابق نداءه لإدارة الزمالك بسبب كل ما قدمه طلبة للفريق بكل إخلاص.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع