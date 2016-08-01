ارتفاع نسب الولادة القيصرية فى مصر عن المعدلات العالمية

أكدت الدكتورة أميمة إدريس أستاذ أمراض النساء والتوليد بطب قصر العينى، خلال احتفالية نظمتها أحد المستشفيات، اليوم الاثنين، بمناسبة الأسبوع العالمى للرضاعة الطبيعية، أنه لابد من العمل على زيادة معدلات الولادة والرضاعة الطبيعية، موضحة أن الولادة القيصرية تخفض نسبة الرضاعة الطبيعية، نظرا لأن الأم تجد صعوبة فى إرضاع طفلها نتيجة الجرح الموجود بالبطن، لافتة إلى أن الرضاعة الطبيعية تعمل على إفراز اللبن بشكل طبيعى دون عناء.

وقالت الدكتورة أميمة إدريس إن آخر تقرير صدر عن الولادة القيصرية تم الإعلان فيه أن مصر من أعلى المعدلات العالمية فى الولادة القيصرية، وتفوق النسبة الــ 56 % ،وفى المستشفيات الخاصة ترتفع إلى 80 %، موضحة أن المعدلات العالمية لا تزيد عن 20 % فقط، وأن معدلات الولادة القيصرية تحمل الدولة أعباء مرتفعة لأن تكلفتها أعلى من تكلفة الولادة الطبيعية، لأن الأم تظل فى المستشفى لفترة طويلة مما يمثل عبئا على الدولة، والمستشفيات العامة.

وأشارت إلى أنه لابد أن نقوم بضبط معدل الولادة القيصرية فى مصر حتى تتطابق مع المعدل العالمى، موضحة أن التصاق المشيمة بالجرح الموجود بالبطن يؤدى إلى اختراق الرحم والمثانة، ويمكن أن يسبب الوفاة، ونسبة الوفيات الناتجة عن التصاق المشيمة ارتفعت نتيجة الولادة القيصرية.

وقالت إن الأجنبيات يرفضن إجراء ولادة قيصرية وتصر السيدة على الولادة الطبيعية، موضحة أن الولادة الطبيعية تزيد من لبن الأم، وأن ممارسة الرياضة هامة جدا أثناء الحمل وتساعد على الولادة الطبيعية ،موضحة أن السيدة الريفية الحامل تمارس الرياضة من خلال الأعمال المنزلية التى تقوم بها فى المنزل وخارجه.

الرضاعة الطبيعية تحمى الطفل من التقزم والأنيميا ونقص فيتامين "د"

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