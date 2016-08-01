الجرجير والحلاوة الطحينية والحبوب.. احرصى على تناولهم قبل إرضاع طفلك

كشفت الدكتورة أميرة إدريس، أستاذ طب الأطفال بطب قصر العينى، بمناسبة الأسبوع العالمى للرضاعة الطبيعية، عن أن لبن الأم يختلف من فترة لأخرى حسب نوع الطعام الذى تتناوله الأم، موضحة أن هناك أطعمة رخيصة الثمن قادرة على إفراز لبن الأم.

وقالت إنه بعد الولادة مباشرة يتم إفراز لبن الأم خفيف حتى يتناسب مع عمر الطفل، وتزداد المواد البروتينية والدهنية بالتدريج تبعًا لنمو الطفل، موضحة أن أهم الأطعمة التى تنصح الأم بتناولها لزيادة إفراز اللبن تلك التى تحتوى على العناصر الغذائية المفيدة للطفل، هو أن تقوم الأم بتناول الجرجير، واللبن والمياه وملعقتين من الحلاوة الطحينية، موضحة أن هذه الأنواع من الأطعمة رخيصة، وفى متناول السيدات، مشيرة إلى أن الرضاعة الطبيعية تفرق من مرة لأخرى، تبعًا لنوع الأكل الذى تتناوله الأم.

وتنصح جميع المراكز الطبية بنشر الوعى بين السيدات الحوامل للجوء إلى التغذية السليمة، للحصول على الرضاعة الطبيعية الآمنة المكتملة، وليس بالأغذية غالية الثمن، ويمكن تناول أغذية بسيطة من منتجات الألبان والخضراوات والفواكه مثل الجرجير والحلاوة الطحينية والحبوب الكاملة والحلبة والمياه.

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