«رامى جمال» يشكر «تامر حسنى» و «محمد حماقى» لتركهم أغنية «أوعدينى»

تقدم الفنان رامي جمال، بالشكر لتامر حسنى ومحمد حماقى على تركهم أغنية «اوعديني»، مضيفا خلال المؤتمر الصحفي المقام بفندق «الفورسيزون» “الأغاني رزق وكل واحد ليه رزقه والحمد لله وبشكرهم انهم سابوا ليا الأغنية”.

وتعاون مع رامي، عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين وهم: “أمير طعيمة، محمد عاطف، جمالالخولي، أحمد المالكي، أسامه مصطفي، هيثم سليم، هاني صارو، سامح كريم، ياسر نور، مدين، وقام رامي جمال، بتلحين معظم أغاني الألبوم، ومن الموزعين، أحمد إبراهيم، أحمد عبد السلام، شريف مكاوي، تميم، إلهامي دهيمة، نادر حمدي”.

يذكر أن الألبوم يتكون من 15 أغنية وهم «ملناش إلا بعض، اوعديني، الندم، عرفتوا ليه، مات اللي فات، ماتنسيش، تعلالي، خاصمنا بعض، ازاي هنرجع، هالله هالله، يا قلبي، علامة استفهام، فرق في حياتي، ضعفت، حبيبي تعالى»