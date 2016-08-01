الفنانة «غالية بن على» تغرد بأعمال التراث بفاعليات مهرجان الأوبرا بالأسكندرية

تحيى المغنية التونسية الشهيرة “غالية بن على” وفرقتها حفلين، الأول فى الثامنة مساء الجمعة 5 أغسطس على مسرح سيد درويش ” أوبرا الاسكندرية “، ومساء السبت 6 أغسطس تختتم به فعاليات المهرجان بـ “أوبرا دمنهور”.

وأعدت غالية، برنامج فنى متميز يتضمن أعمال تظهر للنور لأول مرة، وتقدم باقة من أشهر أعمال زمن الفن الجميل، والتى اشتهرت بتقديمها مثل ” يا مسافر وحدك”، “أنسى الدنيا”، “لامونى اللى غارو منى”، “عرفت الهوى”، “وألف ليلة وليلة”، إلى جانب مختارات من أعمالها الخاصة، مثل “روميو وليلى”، و”كتابى يا سيدى”، و”هيمتنى وقضيت”.

يذكر أن غالية بن على، مطربة تونسية، ولدت فى بلجيكا، وتميزت باآدائها للتراث العربي بطريقة خاصة تعتمد على المزج بين الأنماط و الثقافات الموسيقية المتنوعة، حيث نالت شهرة كبيرة في الغرب و لُقبت بـ سفيرة الأغنية الطربية، وأتمت دراستها الجامعية في بروكسل ببلجيكا.

كما درست التشكيل وفن الجرافيك تزامنًا مع تعمقها في الموسيقى المصرية والسورية والعراقية، وتفاعلت معها وصنعت أسلوبها الخاص، وتعرفت على عازف العود التونسي، مفضل أدهوم، عام 1996 لينطلقا برفقة عازف الإيقاع المغربي عزالدين جازولي، في جولات فنية وأمسيات طربية في أنحاء أوروبا.

كما قدمت عددًا من التجارب السينمائية، وحصلت على جائزة الموسيقى العالمية عام 2008، والتي تمنحها المؤسسة البريطانية المستقلة، لأفضل أغنية موسيقية في العالم، وقدمت العديد من الحفلات فى مصر، ونجحت فى تحقيق قاعدة جماهيرية عريضة.