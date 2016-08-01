فيديو.. رمضان صبحي: لن ألعب سوى للأهلي في مصر.. و «ادعولي إني ما أرجعش»

قال اللاعب رمضان صبحي، المنتقل حديثًا لصفوف ستوك سيتي الإنجليزي، إنه أنهى كافة إجراءات انتقاله للنادي الإنجيلزي، موضحًا إلى أنه سيغادر القاهرة يوم الخميس المقبل، للانضمام لمعسكر الفريق المقام حاليًا في ألمانيا.

وأوضح صبحي، خلال مداخلته الهاتفية، مساء اليوم الاثنين، ببرنامج «ستوديو الحياة» الذي يقدمه الإعلامي سيف زاهر، على فضائية «الحياة 2»، أنه يتابع مباريات الأهلي حتى هذه اللحظة، موضحًا أنه سيعود إلى الفريق الأحمر بالتأكيد بعد إنهاء مسيرته الاحترافية ومن الصعب اللعب لنادي آخر داخل مصر، قائلًا «إدعولي إني ما أرجعش».

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