مخزون البويضات وسن اليأس والإنجاب

يلعب عدد وجودة البويضات لدى المرأة دوراً في خصوبتها وفي مدى إمكانية حدوث الحمل، ويتناسب طرداً مع عمر المرأة، حيث يبدأ العدد في التضاؤل تدريجياً إلى أن يصل إلى مرحلة نفاد المخزون، وهو ما يطلق عليه سن اليأس. ولتفاصيل أكثر التقت "سيِّدتي وطفلك" الدكتور صالح العسيري استشاري أمراض وجراحات العقم والمساعدة على الإنجاب وجراحات المناظير المتقدمة من مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية.

1- ما هو المبيض؟ وما دوره في عملية الحمل والإنجاب؟

في الأحوال الطبيعية يكون لدى المرأة في سن الإنجاب في حدود المائتي ألف بويضة، ووقت التبويض تخرج البويضة الناضجة من إلى قناة فالوب، لتكون جاهزة للتلقيح

2- ما المقصود بمخزون البويضات وعلاقته بعمر المرأة من حيث العدد ونوعية البويضات؟

هو يعكس قدرتها على الإنجاب حتى بعمليات أطفال الأنابيب، وكلما تقدمت المرأة في العمر نقص مخزون البويضات، ويعرف هذا طبيّاً بـ"شيخوخة المبيض ."ovarian aging

3- ما علاقة مخزون المبيض بحالات تأخر الحمل وتشوهات الأجنة؟

عن طريق ارتباط تقدم عمر المرأة وليس بشكل مباشر بانخفاض مخزون البويضات لديها.

. 4- كيف يمكن تقدير مخزون البويضات؟

يعتمد ذلك على قياس عدد من الهرمونات، مثل: هرمون (FSH) ، وتم حديثاً استخدام اختبار جديد يتمثل في قياس الهرمون (AMH) الذي يتم قياسه بدم المريضة.

5- ما العوامل التي تؤدي إلى ضعف أو تقلص في مخزون البويضات؟

التقدم في العمر والحالات الوراثية، واستخدام العلاج الكيماوي، والتدخين فهو يعجل بحدوث سن اليأس بحوالي 5- 4 سنوات عن غير المدخنات.

6 - ما دور التغذية والحياة العصرية في التسبب في خلل في مخزون البويضات؟ وهل هناك إجراءات طبية ووقائية للحد من نقصها؟

لا توجد ثوابت علمية قاطعة بشأن التغذية، ولا إجراءات وقائية إلا في حالات تأثير العلاج الكيماوي. وبالنسبة للمرأة التي تكون خيارات الخصوبة المتاحة أمامها محدودة يمكنها اللجوء لتقنية استخلاص البويضات وتجميدها كخيار لتأجيل الإنجاب.

7- هل تشعر المرأة بأي أعراض لانخفاض المخزون؟

عدم انتظام الدورة، والشعور بنوبات حرارة وتعرق في الجسم لاسيما في منطقة الرأس والرقبة، وصعوبة في النوم، إضافة إلى القلق وتقلبات المزاجو جفاف في المهبل يؤدي إلى ضموره والآلام أثناء العلاقة الزوجية.

8- ما أهمية معرفة المخزون في عمليات الحقن المجهري وأطفال الأنابيب؟

هي تساعد الطبيب المعالج في توقع النتائج مسبقاً، وبالتالي اللجوء إلى أساليب علاجية تتوافق مع كل حالة، ما يساعد على زيادة نسبة نجاح هذه العمليات.

9- استخدام المنشطات هل يتسبب في استهلاك جزء من مخزون البويضات؟

حتى الآن لا يوجد دليل علمي مقنع يؤكد هذا الأمر.

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