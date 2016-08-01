أخبار المشاهير مع أطفالهم

متابعة أخبار المشاهير، تفوق الخيال، بتفاصيلها الصغيرة في كل أنحاء العالم، بعض هذه الأخبار مأخوذه من ملاحقات البابراتزي لهم، وبعضها يعلن عنه النجوم أنفسهم.

ابنة أنجلينا جولي تريد تعلّم اللّغة العربيّة

أعلنت النجمة الأميركية أنجلينا جولي في آخر لقاءاتها الإعلامية، أنّ ابنتها فيفيان تريد تعلم اللغة العربية بشدّة. وأضافت جولي: إنّ أطفالها جميعاً لم يُظهروا أي ميل نحو التمثيل على الإطلاق، ما يجعلها تستبعد رؤية أحدهم على شاشة السينما مستقبلاً، إلا أنّها أكدت ميلهم جميعاً للموسيقى. كما تحدثت أنجلينا جولي مع أطفالها حول مستقبلهم وما يريدون عمله في حياتهم، فلم يبد أيّ منهم رغبة في التمثيل، إلا أنهم تشاركوا الرغبة في تعلم لغات جديدة.

بعد طفلتين بالتبني.. كاثرين هيغل وجوش كيلي ينتظران مولوداً

أعلن الثنائي كاثرين هيغل وجوش كيلي أنهما ينتظران ولادة طفلهما في يناير القادم، ونشر الثنائي بياناً عبرا فيه عن فرحتهما الكبيرة بالأمر، وبمشاركة الخبر مع جمهورهما. كاثرين وجوش لديهما طفلتان بالتبني هما أدليد ماري هوب (4 سنوات) ونالاي مون (7سنوات).

كيم كارداشيان وابنتها حوريتان في أعماق البحار

كشفت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان عبر موقعها عن مجموعة من الصور من الاحتفال بعيد ميلاد ابنتها نورث الثالث. وذكرت كيم أن نورث وابنة خالتها بينيلوبي مهووستان بحوريات البحر، فكان موضوع الحفل الحوريات وأعماق البحار، كما ذكرت كيم أنها ارتدت الفستان الذي ارتدته عام 2012 في حفل الهالوين.

ميلا كونيس وآشتون كوتشر ينتظران طفلهما الثاني

تنتظر ميلا كونيس Mila Kunis طفلها الثاني من النجم العالمي آشتون كوتشر Ashton Kutcher، بحسب ما أكد متحدّث باسمهما.

والثنائي لديهما طفلة أولى تدعى وايت إيزابيل Wyatt Isabelle، ولدت في أكتوبر/ تشرين الأول 2014. يذكر أن الزوجين كانا قد ارتبطا عاطفياً عام 2012، من ثم أعلنا خطوبتهما بداية عام 2014، وبعد فترة أعلنا أنهما ينتظران مولودهما الأول، ليتزوجا في يوليو 2015.

الطلة الوسيمة لابن براد بيت!

لاحظ الجميع ذلك الشبه الكبير بين نوكس البالغ من العمر سبع سنوات، والنجم براد بيت لدى خروج نوكس مع والدته أنجلينا جولي في نيويورك.

حيث استمتع الاثنان بزيارة إلى متجر ألعاب، واختار نوكس لعبة التركيب الليغو.

وفي اليوم الثاني غيرت أنجلينا ملابسها لترتدي فستانها الأسود الثاني، وتخرج لقضاء وقت خاص مع ابنها الأكبر مادوكس.



إيدي ريدماين وزوجته هانا يستقبلان مولودتهما الأولى

استقبل الممثل البريطاني الأصل وزوجته هانا مولودتهما الأولى. وقد أطلق على الطفلة اسم (اريس ماري). ومن الجدير بالذكر أن إيدي ريدماين، وهانا قد تزوجا عام 2014، وأعلنا عن خبر الحمل في الشهر الأول من العام الحالي.